Гомельский ликеро-водочный завод вернул деньги грузчикам еще до суда

Наниматель признал все требования, как только иск оказался в суде.

Леонид Судаленко (справа), Андрей Стрижак (второй слева) и работники ликеро-водочного завода. Фото praca-by.info

Скандальная история о недостаче на складе гомельского ликеро-водочного завода «Радомир» получила продолжение.

12 февраля в суде Новобелицкого района Гомеля прошло рассмотрение искового заявления работников завода. Суд вынес определение об отказе работников от исковых претензий, так как исчез предмет спора: работодатель признал свою ошибку и вернул рабочим деньги.

Произошло это сразу после того, как представители профсоюза РЭП, защищавшие интересы грузчиков, подали в суд иск, сообщает профсоюзный сайт.

В суде работников завода защищал Леонид Судаленко. Во избежание возможных гонений на вступивших в РЭП работников «Радамира» он напомнил, что члены РЭП находятся под постоянной защитой независимого профсоюза.

– Я удовлетворен развитием событий. Повторяю для тех нанимателей, которые еще ничего не поняли: без конкретной, доказанной вины нельзя обвинять работника в недостаче либо лишать его премиальных выплат, как в данном случае, – цитирует юриста praca-by.infо.