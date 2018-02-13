«Понимаете, девяностые-нулевые…» Кандидаты о своем «криминальном» прошлом

Хулиганство, кража имущества, и даже истязание! С 2013 года в биографиях кандидатов в депутаты нужно указывать все уголовные судимости. Мы поговорили с кандидатами «с прошлым» о том, что это было и нужно ли избирателю знать такие подробности.

«Пришлось наказывать»

Пользователи социальной сети требуют от кандидата в депутаты Игоря Банцера объяснить, за что в 1992 году он был осужден сразу по трём статьям — причинение умышленного тяжкого и менее тяжкого телесных повреждений, вдобавок — истязание.

Игорь Банцер выдвигается в депутаты Гродненского городского Совета депутатов по Гимназическому избирательному округу №29. В предвыборной программе обещает не обманывать избирателей пустыми разговорами о снижении цен на лекарства и повышением пенсий. Собирается помогать жителям решать реальные проблемы, вроде увеличения парковочных мест, ремонт и установка детских площадок во дворах.

О том, что конкретно произошло в далёком 1992 году, кандидат отвечает ссылкой на НТВ: “сейчас там много фильмов с похожим сюжетом, так что, просто посмотрите”.

– Жалею я или не жалею? Конечно же, не жалею, — неожиданно признаётся кандидат. — Это были те обстоятельства, 1992 год, и поступить по-другому в то время просто было нельзя. Скажем так, если вы берёте деньги в долг и обещаете вернуть их с процентами, то вы должны это сделать. Если не возвращаете вообще ничего, люди, которые давали вам деньги в долг, могут рассматривать ваш поступок, как просто тупой обман или развод на бабки. Люди должны принять какие-то меры для того, чтобы вернуть свои деньги. Пришлось наказывать. Гродненский суд приговорил меня к трём годам лишения свободы — условно.

По словам Игоря Банцера, обстоятельства из прошлого не особо отразились на его жизни:

– Я получил высшее юридическое и политологическое образование, закончил дипломатическую школу в Варшаве. Не спился, не скурился. Не лежу на кладбище от передоза наркотиков, не прошу мелочь на хорошее недорогое вино. Вы должны понимать, что люди, у которых нет такого багажа, как у меня, заканчивают свою жизнь совершенно по-другому.

Рассуждая о том, насколько этично ворошить прошлое потенциального депутата, Банцер говорит, что относится к этому нормально: «Сейчас это выплыло наружу, вы прекрасно понимаете, что слабых кандидатов обеляют, а сильных — очерняют».

«Понимаете, девяностые-нулевые — и вот это всё!»

Альберт Ерофеенко выдвигается в Минский городской Совет депутатов по Куприяновскому избирательному округу №21 от Коммунистической партии. Говорит, что стать депутатом для него — «это как необходимость, некая внутренняя философская и духовная потребность, построенная на осмыслении себя в этом мире».

Около 15 лет назад Ерофеенко был судим за хулиганство:

– Обычная драка. Я думаю, информацию об этом указывать не вполне этично. Ведь всё уже как бы погашено, искуплено, — убежден кандидат. — У нас как-то так случается: отрицательные стороны иногда выпячиваются, определённые заслуги умалчиваются.

На просьбу объяснить, что именно тогда произошло, собеседник отвечает просто: «ничего, в принципе, существенного».

– С кем не бывает в молодости, кто не дрался? Но вообще, я стараюсь забыть об этом всём. Понимаете, девяностые-нулевые — и вот это всё! Жизнь только налаживалась, в том числе, в социуме. Это коснулось многих. Этого молодому поколению не понять.

«Да у всех бывало по молодости»

Андрей Панфиленко выдвигается в депутаты от Либерально-демократической партии в Минке по Купаловскому избирательному округу №13. Был осуждён за кражу имущества и уклонение от алиментов. В депутаты идёт, потому что убеждён, что у нас «пока не достучишься сам, тебе никто не поможет. А хочется жить лучше».

– Когда-то с другом в 17 лет залезли на стройку, побаловались. Нет, ничего не украли, но нас поймали и сделали судимость, — раскрывает кандидат свою «криминальную» историю. — Там пропали какие-то двери, рамы оконные, стекло. Произошло это 25 лет назад, но ведь произошло, поэтому говорить, что я не был судим, тоже нельзя. Мы не сидели, дали два года условно. Это сейчас все дети сидят в компьютерах-телефонах, тогда этого всего не было. Мы гуляли на улице, катались на велосипедах, вот — на стройку залезли. На нас тогда повесили то, что мы не совершали. Нашли козлов отпущения, и всё на нас повесили. А мы — молодые, дурные, ничего не соображали, не понимали.

Вторая судимость (уклонение от выплаты алиментов) вызывает у кандидата негодование:

– У нас просто такие законы идиотские: не информируют, мы вечно чего-то не знаем. Я смотрю своего ребёнка, плачу ему деньги. Получилось, что я не заплатил в течение года три месяца — был в командировке, потом заплатил. А мне выдвигается уголовное дело, будто бы я злостный неплательщик и отказываюсь от своего ребёнка. В тюрьме не сидел никогда, а получилась ситуация, что на мне висит это, и, как бы, скрыть я не могу. Понимаете, ну закон у нас такой. Дали 200 часов исправительных работ.

Об этичности оглашения прежних судимостей Андрей Панфиленко рассуждает в тех же категориях, мол, ничего страшного: «Понятно, что, если тебя поймали пьяным и ты кого-то сбил, не надо даже лезть в эту избирательную компанию. А если такое, как у меня — да у всех бывало по молодости».

«Сделал над собой, что называется, работу над ошибками. И прекрасно, и молодец»

Владислав Гришечкин, выдвигается в депутаты в Гомеле по Фестивальному избирательному округу № 27 от Либерально-демократической партии. Он единственный из кандидатов «с уголовным прошлым», кто оказался от общения с журналистами. В 2007 году Владислав был осуждён за грабёж. Объяснить, что же тогда произошло, вызвалась председатель областной организации ЛДП Ольга Игнатенко:

– Ну, понимаете, человек не хочет общаться. Это ведь не орден, не медаль, чтобы ему гордиться этим. Был поступок десять лет назад. Совершенно обыкновенный юношеский поступок — вот и всё. Рассказывайте про успехи. Одно дело, если вот у человека такая ситуация, как у нашего Гришечкина. Он сделал над собой работу над ошибками. Десять лет живёт нормальной жизнью. Ну и хорошо, и слава Богу, и прекрасно, и молодец.

О том, что факты «криминального прошлого» имеют для избирателей значение, говорит и то, что в Солигорске появились листовки, в которых кандидаты намеренно дополняют свои биографии ещё одной строкой: «Судимости не имеет».