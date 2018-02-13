Оскароносный режиссер: новое пуританство окрашено ненавистью к мужчинам

Австрийский режиссер Михаэль Ханеке высказался по поводу развернувшейся борьбы с сексуальными домогательствами.

75-летний обладатель множества кинематографических наград, включая «Оскара» за драму «Любовь», заявил в интервью Kurier:

— Это новое пуританство, окрашенное ненавистью к мужчинам, приходящее на каблуках движения #MeToo, тревожит меня.

Ханеке считает происходящее «крестовым походом против любых форм эротики». Он акцентирует внимание на том, что некоторые из фильмов, считающихся классикой кинематографа, не были бы сняты в современных условиях, так как никто бы не выделил им финансирование, опасаясь давления со стороны общественности.

По мнению создателя знаменитой «Пианистки», любой акт сексуального насилия или принуждения должен быть наказуем.

— Но эту истеричную предвзятость, которая сейчас распространяется, я нахожу абсолютно отвратительной. Актеры, оказавшиеся под подозрением [в домогательствах], вырезаются из фильмов и сериалов, чтобы не потерять [аудиторию]. В какое время мы живем? В Средние века? — заявил Ханеке.

Режиссер сравнивает нынешнюю кампанию с «охотой на ведьм», которой не должно быть места в современном мире.

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