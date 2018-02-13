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Скандалы
13.02.2018
Onliner.by
«Пришлось останавливать драку на МКАД с помощью пистолета»

Очередной дорожный конфликт в Минске попал на видео. В субботу, 10 февраля, на МКАД что-то не поделили водители Volkswagen Jetta и Skoda Fabia.

Они остановились в крайней правой полосе. Двое мужчин из Volkswagen подошли к водительской двери Skoda, а водителю этой машины выйти не дали.

Очевидец утверждает, что видел на лице этого человека кровь. Чтобы успокоить ситуацию, наш читатель достал из бардачка своего авто пистолет.

Видео со своего регистратора опубликовал на форуме пользователь с ником 187187.

— Дата и время на регистраторе неверны. Инцидент произошел 10 февраля около 13:00, — рассказал корреспонденту Onliner.by автор видео. — Съезжая на внешнее кольцо МКАД, я попал в легкий затор: показалось, что кто-то впереди выяснял отношения, они перекрыли движение. В этом месте ведется ремонт дороги, проезжая часть сужена, объехать или хотя бы подъехать ближе не было возможности — я стоял машинах в пяти-шести.

Конфликтующим водителям посигналили, казалось, что движение восстановилось. Однако вскоре на кольцевой наш водитель увидел два стоящих автомобиля. Впереди стоял Volkswagen, сзади — Skoda.

— Двое мужчин из Volkswagen (один постарше, лет 40, другой помоложе — лет 20) нападали на водителя Skoda (ему на вид не меньше 40 лет), не давали выйти ему из машины. Я видел на лице водителя Skoda кровь, у него был разбит нос, — утверждает наш читатель.

Очевидец попытался успокоить мужчин, но никакой реакции, по его словам, не последовало.

— Пришлось останавливать драку с помощью пистолета. Считаю, что нужно такой произвол пресекать сразу. Разрешение на оружие у меня имеется, — утверждает читатель. — На видео слышен стук бардачка и то, как я заряжаю пистолет (обойма у меня хранится отдельно). До выстрелов не дошло. Сзади подъехала милицейская машина, вмешались люди в форме. В результате водитель Skoda говорил, что будет писать заявление, а двое нападавших пытались как-то оправдываться, объяснять свой поступок, говорили, что он их подрезал.

Как пояснил собеседник, сотрудники милиции убедились в том, что у него есть разрешение на хранение оружия, после чего он уехал, так как торопился на встречу.

— Я видел, что машины, в том числе милицейская, стояли на МКАД еще минут 15. Что было дальше — я не знаю, — добавил 187187. — Если потерпевший все-таки обратился в милицию, я готов предоставить ему видео со своего регистратора.

Обстоятельства конфликта на кольцевой устанавливаются.

Ознакомиться с административными процедурами в сфере оборота служебного и гражданского оружия можно здесь.

 
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