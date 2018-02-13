«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Египте утонул турист из Беларуси
«Спускаюць справу на тармазах». Сьвятлана Коржыч пра расьсьледаваньне сьмерці сына
Задержан «белорусский Мавроди». Более 900 потерпевших
Как я пыталась устроиться на работу. «На 305 не рассчитывайте, а вот 300 будет точно»
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах. Фотофакт
Собчак поддержала «недалекую искательницу приключений из Бобруйска»
«Мы никому ничего не должны». Так вот когда белорусы перестанут кивать на «батьку»
Чым цяпер займаюцца тэлепрапагандысты 1990-х і 2000-х
Гомельский ликеро-водочный завод вернул деньги грузчикам еще до суда
«Пришлось останавливать драку на МКАД с помощью пистолета»
Львы в Южной Африке съели браконьера, оставив лишь голову
Когда в Беларуси сократят отпуск по уходу за ребенком?
Милиция: Лебедько задержали за то, что ехал без прав
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Цитата дня. Министр труда оценила пособия на детей
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Федынич – о лукавой цифре: «Чиновники хотят показать, что этот декрет просто необходим»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
«В отношении Ксении Собчак в ходе ее американского вояжа кое-что прояснилось»
«Понятно, почему Совмин тщательно скрывает эти данные»
Малишевский: «Надо уже переходить на принудительную подписку по интернету»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Бабченко: «Не будь, как Олежа»
Сяргей Шчурко: «Ім ня плацяць заробкаў, а яны выйграюць мэдалі на чэмпіянаце Эўропы»
Карбалевич пошутил над Давыдько
Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Как столичные чиновники расправляются с частным бизнесом
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
«Проголосовать за Тесакову». Студенты БГУ получили «приглашение» на досрочные выборы
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
13.02.2018
Дмитрий Быков, Собеседник
«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»

О трагедии в подмосковном небе говорят все. О трагедии в Сирии, где, по разным сведениям, погибли до 200 военнослужащих из так называемой ЧВК Вагнера, – тоже говорят все, но не вслух.

Официальные источники безмолвствуют, как им и положено, телевидение не смеет коснуться этой темы, и похороны погибших происходят конспиративно, таинственно. О ком-то из них пишут в соцсетях – они, мол, воевали еще под Дебальцево. О других молчат даже родственники, которым, по слухам, серьезно угрожают.

Все это происходит на весьма мрачном информационном фоне, хотя и поблекшем от двух трагедий: скандал с Дерипаской и Рыбкой на глазах становится международным, а на Олимпиаде Россия выступает под нейтральным флагом и в резко ослабленном составе.

Спорить о том, кто виноват, не то чтобы бессмысленно, но именно сейчас в этом мало толку: будет еще время разобраться. Сейчас важно понять, что, согласно употребительному блатному выражению (а у нас теперь вместо политологии словарь блатной фени), полетели ответки. За все то, чем принято было гордиться: за ссору со всем миром и дружбу с наихудшими из соседей и «геополитических партнеров», за пропаганду, за вранье, за пренебрежение правилами. Всеми – от безопасности полетов до международного права. И полетели эти ответки прямо перед выборами – вероятно, для наглядности.

Все это время российские власти и верная им пропаганда продолжают пробивать днище: вот уже сообщается, что Ан-148 – украинский самолет и наверняка его подсунули нам злонамеренно… Сколько у нас говорят и пишут о культуре траура – мол, такой-то недостаточно скорбит, а такая-то смеет искать виновных в дни всенародной печали!

Но если уж говорить о такте и сострадании, можно бы хоть сейчас не выставлять Украину виновной во всем. Ведь это федеральные каналы нарушают все Божеские и человеческие законы, а в суд тащат блогеров. Плоха была советская власть, во всем у нее были виноваты заокеанские воротилы и реже сионисты, но до такого все-таки не доходило.

Наверху, кажется, и сами не определились. Зато там, на самом верху, где действительно решаются судьбы народов – и это вовсе не Вашингтон, как вы могли подумать, – уже, кажется, определились. Там всё решили. Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок за все: за войну на востоке Украины, за Крым, за дружбу с монстрами и за гопнический ренессанс, о каком скромные советские гопники и мечтать не могли.

Нам будет прилетать долго и целенаправленно, и это страшней, чем американские санкции. Потому что на что после этого опираться – совсем непонятно.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:40)
Главное
Чем Навальный порадовал Лукашенко
Отец погибшего: «Хамство, равнодушие, быдлость и никакого сочувствия»
«Говорят, на глазах девушки прыгнул вниз». Что известно о смерти студента БГУ
«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»
«Понимаете, девяностые-нулевые…» Кандидаты о своем «криминальном» прошлом
Владимир Бережков: «После отставки Якубовича в «СБ» не было ни цветов, ни проводов. Ничего. Тишина. Как будто не было человека»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY