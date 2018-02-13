«Говорят, на глазах девушки прыгнул вниз». Что известно о смерти студента БГУ

Из окна общежития БГУ на улице Октябрьской упал парень и разбился насмерть. По информации читателей, тело нашли у входа в здание.

Известно, что погиб Юрий Д. Бывший студент механико-математического факультета.

Но на сегодня парень в БГУ не учился. На третьем курсе он приостановил учебу, взял академический отпуск.

В общежитии Юрий тоже уже не жил. Днем 12 февраля он пришел туда к подруге.

«Говорят, что он пришел к девушке в гости. Они вышли на балкон — у нас выходы туда открыты, и там есть комната между балконом и пожарной лестницей где можно «уединиться». Они поссорились и на глазах девушки парень прыгнул вниз», — говорят студенты.

Родом Юрий был из деревни Малаховцы, Барановичского района. Обычный парень. Активистом не был, дебоширом также, говорят о нем в БГУ.

Юрию было 22 года.

Следователи пока не озвучивают точные подробности происшествия.