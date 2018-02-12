Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Милиция: Лебедько задержали за то, что ехал без прав
Бориса Кита похоронят в Висбадене 15 февраля
Сын уроженца Минска возглавил Гарвардский университет
В Слуцке к приезду Лукашенко работникам мясокомбината устроили «субботник»
С балкона общежития БГУ упал парень и разбился насмерть
Саакашвили задержали в ресторане и выслали из Украины в Польшу
«Инвестору не важно, заработает ли он на 5 копеек больше, нужна уверенность, что его деньги под серьезной защитой»
В Минске начался суд над украинским журналистом Шаройко, обвиняемым в шпионаже
Зима. Холода. Какой будет погода на неделе?
Убийство в Кобрине: мужчина с ножом напал на семейную пару
Биатлон на Олимпиаде: в гонке преследования Скардино взлетела, а Домрачева рухнула
Появилось видео взрыва во время крушения самолёта под Москвой
Это надо видеть. Как болельщицы из КНДР поддерживают своих олимпийцев
Пьяная витеблянка выкинула собаку с 8 этажа на глазах дочери
Названо имя самого выдающегося бизнесмена Беларуси. И это не Чиж
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где «прокололся» Лукашенко
«Вот где жирные коты залегают! Скоро они погонят на выборы пенсионеров, студентов и прочих»
Уролог: мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!
Откуда родом топ-50 белорусских чиновников. Инфографика
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Как столичные чиновники расправляются с частным бизнесом
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
«Проголосовать за Тесакову». Студенты БГУ получили «приглашение» на досрочные выборы
Невзоров: «Кандидаты в президенты России напоминают сборище кастратов»
Гэта не Расея. Што пішуць эўрапейскія турысты, якія пабывалі ў Беларусі па 5-дзённым «бязьвізе»
Кремль изменил взгляды на продвижение идей «русского мира»?
Как сложилась судьба белорусов, выступивших против «налога на тунеядцев»
Як жывуць вызваленыя Лукашэнкам забойцы
Как я искал работу, чтобы не быть «тунеядцем», а скоро снова стану безработным
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
«Ещё не каждый догадался, что декрет №1 коснётся его лично»
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
«А почему Лукашенко не интересно, что завтрак в школьной столовой стоит вдвое больше, чем обед в студенческой?»
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
12.02.2018
Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год

Ярослав Романчук – о новом Налоговом кодексе, теневой экономике и смирительной рубашке для распорядителей чужого.

Фото Creative Commons

Известный экономист напомнил о задаче, которую Александр Лукашенко поставил перед разработчиками нового Налогового кодекса: упрощайте, сокращайте, модернизируйте — только обеспечьте такой же уровень доходов бюджета.

«В 2017г. доходы бюджета сектора государственного управления составили BYN42,9 млрд. или ~$ 22 млрд. или ~41% ВВП, — пишет Ярослав Романчук в Фейсбуке. —  Значит, есть чёткое техническое задание — обеспечить поступление в госбюджет ~$ 22 млрд. Одно дело собрать эту сумму с экономикой, объём которой составляет ~$ 54 млрд. Другое дело — получение дохода бюджета страны от ВВП, скажем, $ 100 млрд. Тогда доходы бюджета в объёме $ 22 млрд. будут составлять только 22% ВВП».

Не надо ставить телегу перед лошадью, считает экономист и предлагает сначала увеличить общий «пирог» белорусской экономики, а не объём денег в руках распорядителей чужого.

«Чем больше денег будет на руках у людей, тем богаче будет страна, —объясняет Романчук . — Чем выше налоговая, регуляторная нагрузка, транзакционные издержки, тем меньше желания делать честный, «чистый» бизнес, тем выше стимулы прятать экономическую деятельность в тень».

Эксперт приводит статистику МВФ: из-за существующего регулирования коммерческой деятельности оборот в ~$ 17,5 млрд. находится в тени. Это значит, что ежегодно белорусы голосуют против существующей системы рублём в объёме ~$ 3 – 5 млрд.

«Таким образом, совокупный объём белорусской экономики (теневой и легальный) составляет ~ $ 71,5 млрд. млрд., которые требует получить  Лукашенко – это ~ 31% ВВП. При таком уровне налоговых изъятий производители товаров и услуг имеют гораздо больше возможности для ценовой, инвестиционной, технологической и брендовой конкурентоспособности. При сохранении размера государства в объёме выше 40% ВВП сделать это невозможно, — уверен Ярослав Романчук.

Снижение налоговой и регуляторной издержки, укрепление институтов защиты частной собственности, увеличение частного сектора до 70 – 80% всей экономики является источником дополнительных налоговых поступлений в бюджет в объёме 7 – 10% ВВП. Дополнительная выгода – ежегодное создание десятков тысяч новых рабочих мест, преодоление технологического отставания страны, диверсификация экономики и резкое удорожание материальных и нематериальных активов страны».

Экономист отмечает, что ключ к благополучной, динамичной, конкурентоспособной Беларуси — в бюджетно-налоговой политике страны.

«С малым, мобильным, гибким государством белорусская экономика способна расти на 5 – 8% в год на протяжении, как минимум, 20 лет. Бьюсь о заклад. Ни советско-плановая, ни национал-социалистическая, ни номенклатурно-краснодиректорская модели нам такой результат не дадут. Осталось убедить в этом 7 миллионов белорусов, большинство из которых продолжают верить, что если справедливо забрать, умно поделить, чэсна распределить и принципиально проконтролировать, то Беларусь будет богатой и процветающей», — заключает Ярослав Романчук.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:23)
Главное
«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»
Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами
Пластический хирург: «Мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера»
«Чекистский подход». Владельцы барбершопа «Чекист» подали на Дашкевича в суд
Зіма. Нясвіж
Цитата дня. Министр труда оценила пособия на детей
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY