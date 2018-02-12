Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год

Ярослав Романчук – о новом Налоговом кодексе, теневой экономике и смирительной рубашке для распорядителей чужого.

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Известный экономист напомнил о задаче, которую Александр Лукашенко поставил перед разработчиками нового Налогового кодекса: упрощайте, сокращайте, модернизируйте — только обеспечьте такой же уровень доходов бюджета.

«В 2017г. доходы бюджета сектора государственного управления составили BYN42,9 млрд. или ~$ 22 млрд. или ~41% ВВП, — пишет Ярослав Романчук в Фейсбуке. — Значит, есть чёткое техническое задание — обеспечить поступление в госбюджет ~$ 22 млрд. Одно дело собрать эту сумму с экономикой, объём которой составляет ~$ 54 млрд. Другое дело — получение дохода бюджета страны от ВВП, скажем, $ 100 млрд. Тогда доходы бюджета в объёме $ 22 млрд. будут составлять только 22% ВВП».

Не надо ставить телегу перед лошадью, считает экономист и предлагает сначала увеличить общий «пирог» белорусской экономики, а не объём денег в руках распорядителей чужого.

«Чем больше денег будет на руках у людей, тем богаче будет страна, —объясняет Романчук . — Чем выше налоговая, регуляторная нагрузка, транзакционные издержки, тем меньше желания делать честный, «чистый» бизнес, тем выше стимулы прятать экономическую деятельность в тень».

Эксперт приводит статистику МВФ: из-за существующего регулирования коммерческой деятельности оборот в ~$ 17,5 млрд. находится в тени. Это значит, что ежегодно белорусы голосуют против существующей системы рублём в объёме ~$ 3 – 5 млрд.

«Таким образом, совокупный объём белорусской экономики (теневой и легальный) составляет ~ $ 71,5 млрд. млрд., которые требует получить Лукашенко – это ~ 31% ВВП. При таком уровне налоговых изъятий производители товаров и услуг имеют гораздо больше возможности для ценовой, инвестиционной, технологической и брендовой конкурентоспособности. При сохранении размера государства в объёме выше 40% ВВП сделать это невозможно, — уверен Ярослав Романчук.

Снижение налоговой и регуляторной издержки, укрепление институтов защиты частной собственности, увеличение частного сектора до 70 – 80% всей экономики является источником дополнительных налоговых поступлений в бюджет в объёме 7 – 10% ВВП. Дополнительная выгода – ежегодное создание десятков тысяч новых рабочих мест, преодоление технологического отставания страны, диверсификация экономики и резкое удорожание материальных и нематериальных активов страны».

Экономист отмечает, что ключ к благополучной, динамичной, конкурентоспособной Беларуси — в бюджетно-налоговой политике страны.

«С малым, мобильным, гибким государством белорусская экономика способна расти на 5 – 8% в год на протяжении, как минимум, 20 лет. Бьюсь о заклад. Ни советско-плановая, ни национал-социалистическая, ни номенклатурно-краснодиректорская модели нам такой результат не дадут. Осталось убедить в этом 7 миллионов белорусов, большинство из которых продолжают верить, что если справедливо забрать, умно поделить, чэсна распределить и принципиально проконтролировать, то Беларусь будет богатой и процветающей», — заключает Ярослав Романчук.