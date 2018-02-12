Милиция: Лебедько задержали за то, что ехал без прав

УВД Брестского облисполкома опубликовало видео, как задерживали политика.

Автомобиль «Фольксваген Джетта», которым управлял лидер ОГП, сотрудники ГАИ Жабинковского РОВД остановили 9 февраля на автодороге М1/Е30 Брест-Минск, вблизи деревни Бульково.

По информации правоохранителей, Лебедько проигнорировал требования сотрудников ОГАИ предъявить документы на автомашину и водительское удостоверение.

Как сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома, водителю неоднократно разъяснялись правовые последствия неповиновения законным требованиям. Также его предупредили о возможности применения в его отношении физической силы.

Анатолия Лебедько доставили в Жабинковский РОВД, где выяснилось, что у политика нет права управления автомобилем. Срок действия его водительского удостоверения истек весной прошлого года.

В отношении Анатолия Лебедько составлены административные протоколы за управление автомобилем без прав и за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

По ходатайству Анатолия Лебедько суд перенесен на 23 февраля.