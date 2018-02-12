Сын уроженца Минска возглавил Гарвардский университет

Новым президентом одного из ведущих университетов мира стал американский юрист и экономист Лоуренс Селдон Бэков.

В новой должности он начнет работать 1 июля.

На сайте Гарварда написано, что отец Лоуренса приехал в США из Минска чтобы «избежать погромов», сообщает БелаПАН.

Сам он родился в 1951 году в Детройте. Он получил степень бакалавра экономики в Массачусетском технологическом институте, степень Ph.D. — в Гарварде, 24 года работал профессором в Массачусетском технологическом институте, с 2001 до 2011 года являлся президентом частного исследовательского университета Тафтса, после чего перешел в Гарвард.