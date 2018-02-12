.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Милиция: Лебедько задержали за то, что ехал без прав
Бориса Кита похоронят в Висбадене 15 февраля
Сын уроженца Минска возглавил Гарвардский университет
В Слуцке к приезду Лукашенко работникам мясокомбината устроили «субботник»
С балкона общежития БГУ упал парень и разбился насмерть
Саакашвили задержали в ресторане и выслали из Украины в Польшу
«Инвестору не важно, заработает ли он на 5 копеек больше, нужна уверенность, что его деньги под серьезной защитой»
В Минске начался суд над украинским журналистом Шаройко, обвиняемым в шпионаже
Зима. Холода. Какой будет погода на неделе?
Убийство в Кобрине: мужчина с ножом напал на семейную пару
Биатлон на Олимпиаде: в гонке преследования Скардино взлетела, а Домрачева рухнула
Появилось видео взрыва во время крушения самолёта под Москвой
Это надо видеть. Как болельщицы из КНДР поддерживают своих олимпийцев
Пьяная витеблянка выкинула собаку с 8 этажа на глазах дочери
Названо имя самого выдающегося бизнесмена Беларуси. И это не Чиж
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где «прокололся» Лукашенко
«Вот где жирные коты залегают! Скоро они погонят на выборы пенсионеров, студентов и прочих»
Уролог: мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!
Откуда родом топ-50 белорусских чиновников. Инфографика
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Как столичные чиновники расправляются с частным бизнесом
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
«Проголосовать за Тесакову». Студенты БГУ получили «приглашение» на досрочные выборы
Невзоров: «Кандидаты в президенты России напоминают сборище кастратов»
Гэта не Расея. Што пішуць эўрапейскія турысты, якія пабывалі ў Беларусі па 5-дзённым «бязьвізе»
Кремль изменил взгляды на продвижение идей «русского мира»?
Как сложилась судьба белорусов, выступивших против «налога на тунеядцев»
Як жывуць вызваленыя Лукашэнкам забойцы
Как я искал работу, чтобы не быть «тунеядцем», а скоро снова стану безработным
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
«Ещё не каждый догадался, что декрет №1 коснётся его лично»
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
«А почему Лукашенко не интересно, что завтрак в школьной столовой стоит вдвое больше, чем обед в студенческой?»
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
12.02.2018
В Слуцке к приезду Лукашенко работникам мясокомбината устроили «субботник»

В выходной день – в прошлую субботу люди мыли лестницы, убирали территорию и чистили дорожки от снега.

Об этом корреспонденту kurjer.info сообщили работники Слуцкого мясокомбината.

— Начальство сказало, что к нам едет президент. Вот и сейчас убираем (понедельник, 15.00 — прим. kurjer.info), — сказал один из рабочих.

Главу государства ждут в Слуцке 16 февраля.  По информации источников «Кур'ера», одна из главных целей визита — «сахарный вопрос». Президент, чиновники и промышленники будут обсуждать, как слуцкому заводу и другим сахарным заводам Беларуси выходить из кризиса.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.1 (оценок:9)
Главное
«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»
Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами
Пластический хирург: «Мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера»
«Чекистский подход». Владельцы барбершопа «Чекист» подали на Дашкевича в суд
Зіма. Нясвіж
Цитата дня. Министр труда оценила пособия на детей
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY