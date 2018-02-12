В Слуцке к приезду Лукашенко работникам мясокомбината устроили «субботник»

В выходной день – в прошлую субботу люди мыли лестницы, убирали территорию и чистили дорожки от снега.

Об этом корреспонденту kurjer.info сообщили работники Слуцкого мясокомбината.

— Начальство сказало, что к нам едет президент. Вот и сейчас убираем (понедельник, 15.00 — прим. kurjer.info), — сказал один из рабочих.

Главу государства ждут в Слуцке 16 февраля. По информации источников «Кур'ера», одна из главных целей визита — «сахарный вопрос». Президент, чиновники и промышленники будут обсуждать, как слуцкому заводу и другим сахарным заводам Беларуси выходить из кризиса.