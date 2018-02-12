С балкона общежития БГУ упал парень и разбился насмерть

В понедельник с балкона общежития БГУ на улице Октябрьской упал парень и разбился насмерть.

Об этом сообщили TUT.BY читатели. Факт гибели подтвердили в Следственном комитете.

По информации читателей, тело нашли у входа с торца здания общежития № 7 Белгосуниверситета на улице Октябрьской.

Как рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова, погибшему 22 года. Является ли он студентом, не уточняется.

— Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует заместитель начальника УСК по городу Минску. Все обстоятельства произошедшего выясняются.