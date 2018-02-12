«Инвестору не важно, заработает ли он на 5 копеек больше, нужна уверенность, что его деньги под серьезной защитой»

О взаимосвязи между Министерством информации и покупкой белорусских товаров за рубежом — экономист Лев Марголин.

Работу по информационной поддержке белорусского экспорта необходимо усилить, заявил заместитель министра информации Павел Легкий на заседании коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Как информационная поддержка может увеличить белорусский экспорт?

— Если допустить, что белорусские предприятия производят шикарные товары, а потребители в разных странах просто не знают о их существовании, то достаточно напечатать побольше буклетов и раздать для распространения по посольствам. И будет нам счастье, — иронизирует экономист Лев Марголин.

Лев Марголин

Хорошая продукция, по его словам, сама заявляет о себе, а все остальное пробивает дорогу в жесткой конкурентной борьбе за счет качества и цены.

— Большая часть белорусских экспортных товаров практически нигде, кроме российских рынков, не бывает востребованной и не будет, — считает экономист.

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