В лечкомиссии робот-хирург провел операцию — впервые в истории Беларуси

В Беларуси робот-хирург впервые провел медицинскую операцию. Первой пациенткой стала женщина, которой удалили желчный пузырь. Выписали ее уже на вторые сутки.

Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская и заместитель главного врача по хирургии Юрий Слободин рассказали о том, как прошла уникальная операция и насколько она важна для всей страны.

Роботический комплекс, на котором в Беларуси впервые провели уникальную операцию

Хирург оперирует с помощью робота и видит все в организме человека в 3D-режиме

Операцию провели 6 февраля на базе Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента. Она прошла с использованием итальянского роботического комплекса Senhance Surgery компании TransEnterix.

Заместитель главного врача по хирургии центра Юрий Слободин, который руководил операцией, встречает нас в умной операционной клиники. Технологии здесь управляют и светом, и камерами, и операционным столом. При этом — везде абсолютная стерильность, как и принято в операционных. Журналисты, как и медики, стоят здесь в специальной одежде, шапочках, в бахилах и повязке. На операционном столе — симулятор, похожий на брюшную полость человека. К нему подключены три инструмента роботического комплекса. Юрий Валерьевич называет их — «руками».

Заместитель главного врача по хирургии Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Юрий Слободин

— Две «руки» по сторонам, как руки хирурга, — это инструменты, которые держит хирург при обычной лапароскопической операции. Третья «рука» (по центру. — Прим. TUT.BY) — видеокамера. Это глаза хирурга. И этой видеокамерой хирург управляет движением своих глаз: система считывает информацию с глаз — и камера выставляется туда, куда нужно. Есть еще и четвертая «рука». Но сейчас она не задействована. Это «рука» для сложных операций, где нужно длительное время статически удерживать орган. Ассистенту сложно что-то держать в определенном положении, допустим, при лапароскопической гастрэктомии, резекции толстой кишки, где нужно выводить кишку в сторону и держать в одном положении. Для этого используется четвертая рука, и ею также управляет хирург, — объясняет Юрий Слободин.

Симулятор, внутри которого «руки» робота-хирурга. Вид изнутри

Хирург управляет комплексом, сидя в специальном кресле. На мониторе он видит, что происходит в организме человека во время хирургического вмешательства в 3D-режиме. В этом ему помогают 3D-очки. Перед тем как приступить к операции, врач вводит в систему свои данные, чтобы его допустили к операции, затем система сканирует его зрачки и адаптируется под положение доктора в кресле. Именно эта система сканирования и калибровки помогает хирургу управлять камерой во время операции.

Если во время процедуры систему что-то настораживает, например, какое-либо напряжение или изгиб инструмента, она останавливается. Когда врачи убедились, что все в порядке, они снова запускают робота.

Робот-хирург будет помогать делать сложные и многочасовые операции

— Чтобы работать на этом роботе, надо владеть продвинутой лапароскопической хирургией, — говорит Юрий Слободин о роботическом комплексе. — Мы ею владеем и уже освоили лапароскопическую хирургию там, где требуется серьезная техника. Речь идет о лапароскопической хирургии рака желудка, ободочной кишки, прямой кишки, печени, поджелудочной железы. Поэтому нам было достаточно просто пересесть на эту систему. Принцип самой работы — это та же лапароскопическая хирургия, только хирург управляет инструментами, не стоя за столом, а сидя в этом удобном кресле.

Хирург управляет роботическим комплексом. То, что оперирует, он видит в 3D-режиме, перезапустить систему он может с помощью клавиши для ноги

Юрий Слободин вместе с заведующим отделением гинекологии центра Андреем Казакевичем прошли практический курс работы на роботическом комплексе в Германии и тренинг-курс на базе тренинг-центра в Милане. Сдав все экзамены, они получили сертификаты о том, что имеют право оперировать с помощью робота-хирурга.

По его словам, на этом комплексе будут выполнять не потоковые операции, например, грыжи и холециститы, а высокотехнологичные, которые требуют серьезного хирургического вмешательства и многочасовой работы хирурга. Речь идет об операциях на органах грудной клетки, брюшной полости, операции в урологии, гинекологии, при онкологических заболеваниях. Со временем на этом роботе планируют делать и кардиохирургические вмешательства.

«Руки» робота-хирурга в симуляторе. «Руки» по сторонам — инструменты, которыми делают операцию, «рука» в центре — видеокамера, с помощью которой хирург видит, что происходит в организме пациента

— Мы говорим об операциях, которые длятся четыре-шесть часов. Понятно, что хирург за это время устает. Да, мы обычно не чувствуем этой усталости, она проявляется уже после операции, но факт остается фактом. Этот человеческий фактор должен нивелироваться, и эта роботическая система позволяет его нивелировать, потому что хирург, управляя инструментами, находится в удобном кресле и удобном положении. При этом роботическая система позволяет максимально снизить процент послеоперационных и интраоперационных осложнений, повысить качество выполняемых операций.

Во время первой робот-ассистированной операции в феврале этого года удалили желчный пузырь. Операция длилась 30−40 минут. Пациентка знала, что процедура пройдет при помощи робота.

— Мы впервые запустили эту систему, и со сложных и больших операций начинать не хотелось. Поэтому, имея разрешение, возможность и опыт работы на этой системе, начали с более простой операции, хотя на самом деле она была не очень простая. Операция прошла спокойно, а система показала свою высококачественную работу. При этом длилась она не дольше, чем обычная лапароскопическая операция.

Робот будет оперировать пациентов со всей страны

Роботизированная хирургия начала развиваться в 1980-х годах. В России робот-ассистированные операции проводят уже на протяжении десяти лет.

Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управделами президента Ирина Абельская рассказывает, что в России роботических комплексов около 25. По последним данным, там такие операции в структуре хирургических вмешательств занимают 5−7%.

— Это немного. У наших российских коллег есть и желание, и необходимость расширять возможности роботической хирургии. Мы тоже хотим идти по этому пути, — отмечает она.

Ирина Абельская уверена, что робот-ассистированная операция в Беларуси — это новая веха и революция в хирургии.

Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская

— С внедрением роботической хирургии, робот-ассистированных операций мы выходим за пределы возможностей и открытой хирургии, и лапароскопической хирургии. Здесь есть плюсы для всех: как для хирургов и пациентов, так и для клиники в целом. Для хирургов плюсы — в точности работы системы и контроле, для пациентов — в снижении кровопотери и уменьшении количества осложнений, болей, сокращении послеоперационного периода и более быстром восстановлении. Человек быстрее выходит на работу и возвращается к активной жизни. Плюсы для клиники — в расширении возможностей оказания медицинской помощи и спектра направлений в хирургии не только в рамках Беларуси, но и для пациентов из других стран, которые хотят провести роботическую операцию. А таких желающих очень много.

По ее словам, и клиника, и роботическое оборудование станут хорошей базой для многих специалистов страны. В первую очередь речь идет о сотрудничестве с онкологами и Республиканским научно-практическим центром онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. При этом на базе центра Управделами президента уже есть симуляционный центр для совершенствования навыков лапароскопических операций.

Центр управления умной операционной

— Пациенту, нуждающемуся в хирургической помощи, далеко не всегда показана и необходима робот-ассистированная операция. Надо понимать, что это недешевая операция, и использовать ее надо очень грамотно, точечно и строго по показаниям. Говорить о том, что данное направление будет использовано только для пациентов, которые обслуживаются в нашей клинике, было бы неверно. Мы будем сотрудничать с нашими ведущими центрами, потому что спектр применения этих операций широк. Это и абдоминальная хирургия, и урология, и гинекология, и торакальная хирургия, кардиохирургия. У нас в новом медицинском центре открылось кардиохирургическое отделение и рентген-операционная, где планируется проведение как гибридных, так и робот-ассистированных операций.

Ирина Абельская заверяет, что в центре робот-ассистированные операции будут проводить пациентам со всей страны по согласованию с другими клиниками.