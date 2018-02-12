Саакашвили задержали в ресторане и выслали из Украины в Польшу

Госпогранслужба Украины заявила о том, что выдворила политика из страны как нелегала.

Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.

Михаил Саакашвили принят в Польше в качестве супруга гражданки страны ЕС, сообщили в погранслужбе Польши.

О задержании политика в Киеве сообщил в Фейсбуке его соратник Давид Сакварелидзе.

— Михаила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» (переулок Музейный, 10): три буса Фольксваген, номерные знаки АА (номер одного из них — АА0121СН), — сообщил Сакварелидзе.

Владелец ресторана Андрей Задорожный опубликовал видео задержания Саакашвили в Фейсбуке и написал, что люди в военной форме действовали очень жестко: «Команда ресторана чуть не умерла со стразу. Думали, началась война. Спецназу понадобилось две минуты, и все закончилось».

Посетители ресторана сняли видео, как задерживали Саакашвили

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Саакашвили можно было выслать из Украины, но он «этого бы не хотел».

— Саакашвили не является гражданином Украины. Он также не украинский политик, потому что он должен быть гражданином Украины в соответствии с нашим законом, чтобы иметь возможность заниматься политикой здесь. Он нарушил украинский закон. Он был осужден в Грузии. Его можно было выслать (из Украины — прим. РБК-Украина), хотя я бы этого не хотел. Но это работа Государственной миграционной службы, пограничной службы, — приводит РБК-Украина слова Порошенко.