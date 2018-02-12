«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Думали, началась война». Саакашвили задержали в киевском ресторане
В Минске начался суд над украинским журналистом Шаройко, обвиняемым в шпионаже
«Чекистский подход». Владельцы барбершопа «Чекист» подали на Дашкевича в суд
Зима. Холода. Какой будет погода на неделе?
Убийство в Кобрине: мужчина с ножом напал на семейную пару
Биатлон на Олимпиаде: в гонке преследования Скардино взлетела, а Домрачева рухнула
Появилось видео взрыва во время крушения самолёта под Москвой
Это надо видеть. Как болельщицы из КНДР поддерживают своих олимпийцев
Пьяная витеблянка выкинула собаку с 8 этажа на глазах дочери
Названо имя самого выдающегося бизнесмена Беларуси. И это не Чиж
Государственный социолог рассказал о «высоком доверии» белорусов к власти
Ученые обнаружили настоящее спасение от алкогольной зависимости
Источники: в Сирии в бою с американцами погибли десятки бойцов российской частной военной компании
Компания находящегося под следствием Кныровича пошла на банкротство
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где «прокололся» Лукашенко
«Вот где жирные коты залегают! Скоро они погонят на выборы пенсионеров, студентов и прочих»
Уролог: мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!
Откуда родом топ-50 белорусских чиновников. Инфографика
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»
Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах
Как столичные чиновники расправляются с частным бизнесом
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
«Проголосовать за Тесакову». Студенты БГУ получили «приглашение» на досрочные выборы
Невзоров: «Кандидаты в президенты России напоминают сборище кастратов»
Гэта не Расея. Што пішуць эўрапейскія турысты, якія пабывалі ў Беларусі па 5-дзённым «бязьвізе»
Кремль изменил взгляды на продвижение идей «русского мира»?
Как сложилась судьба белорусов, выступивших против «налога на тунеядцев»
Як жывуць вызваленыя Лукашэнкам забойцы
Как я искал работу, чтобы не быть «тунеядцем», а скоро снова стану безработным
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
«Ещё не каждый догадался, что декрет №1 коснётся его лично»
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
«А почему Лукашенко не интересно, что завтрак в школьной столовой стоит вдвое больше, чем обед в студенческой?»
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
12.02.2018
Евгений Федоров
«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»

Как чиновники «отфутболили» инвестора, который хотел вложить деньги в «Лакомку».

Скандал вокруг известного в Минске кондитерского магазина «Лакомка» разгорелся еще в 2015 году. Прежние владельцы заведения, которые арендовали помещение на протяжении 27 лет вдруг оказались не у дел, а лакомое место занял фирменный магазин государственного предприятия «Коммунарка».

Один из участников тех событий, бизнесмен Юрий Морозов в интервью «Белгазете» рассказал, как это было.

Фото: kyky.org

Началась история после того, как к предпринимателю обратились руководители «Лакомки» с предложением посодействовать им, чтобы провести модернизацию заведения.

– Мы вместе согласовали проект, в котором было отведено место для секции фирменной торговли белорусскими кондитерскими товарами, – рассказал он. – Мы привлекли компетентных специалистов. Они предложили сделать второй этаж – как в соседнем книжном магазине и в магазине «Кiрмаш». За счет этого площадь магазина увеличивалась почти на 1/3. Тогда можно было один этаж оставить под кафе, второй – под продажу кондитерских изделий.

Однако таким планам не суждено было сбыться. По словам Морозова, сначала помещением заинтересовался управляющий государственной сетью магазинов «Радзивиловский», а затем городские чиновники обратились в «Коммунарку» с просьбой взять в аренду это помещение. В результате государственная кондитерская компания оборудовала там свой очередной фирменный магазин, а частник остался в буквальном смысле слова – на улице.

– Мы готовы были к какому-то компромиссному решению, но дело в нашем конкретном случае. У нас есть бизнес-план, есть концепция развития компании и бренда. Мы не можем размещать его в помещениях, которые находятся вне пешеходной проходимости. Если нам вместо 500 квадратных метров предлагают 150, то о чем говорить? Все, что нам было предложено, висит в свободном доступе на сайте Мингорисполкома. Некоторые из этих помещений не используются уже десятки лет, – рассказывает Юрий Морозов.

Дальнейшие разбирательства с городскими властями зашли в тупик. По словам предпринимателя, дело даже дошло до угроз:

– Когда я второй раз был у Шорца, он мне так и сказал: «Чего вы все жалуетесь? Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске».

По мнению собеседника «Белгазеты», эта история – показательный пример взаимоотношений бизнеса с местной властью.

– Они декларируют намерения, проявляют азарт, а на деле ничего не происходит. Сковывают сильные коммерческие связи, которыми обрастает каждый исполком. Поэтому очень часто чиновники смотрят на инвесторов не столько как на источник денег, технологий, новых рабочих мест и бюджетной стабильности, а как на конкурентов, – делает вывод Юрий Морозов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:12)
Главное
«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»
Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами
Пластический хирург: «Мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера»
«Чекистский подход». Владельцы барбершопа «Чекист» подали на Дашкевича в суд
Зіма. Нясвіж
Цитата дня. Министр труда оценила пособия на детей
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY