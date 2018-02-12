«Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске»

Как чиновники «отфутболили» инвестора, который хотел вложить деньги в «Лакомку».

Скандал вокруг известного в Минске кондитерского магазина «Лакомка» разгорелся еще в 2015 году. Прежние владельцы заведения, которые арендовали помещение на протяжении 27 лет вдруг оказались не у дел, а лакомое место занял фирменный магазин государственного предприятия «Коммунарка».

Один из участников тех событий, бизнесмен Юрий Морозов в интервью «Белгазете» рассказал, как это было.

Фото: kyky.org

Началась история после того, как к предпринимателю обратились руководители «Лакомки» с предложением посодействовать им, чтобы провести модернизацию заведения.

– Мы вместе согласовали проект, в котором было отведено место для секции фирменной торговли белорусскими кондитерскими товарами, – рассказал он. – Мы привлекли компетентных специалистов. Они предложили сделать второй этаж – как в соседнем книжном магазине и в магазине «Кiрмаш». За счет этого площадь магазина увеличивалась почти на 1/3. Тогда можно было один этаж оставить под кафе, второй – под продажу кондитерских изделий.

Однако таким планам не суждено было сбыться. По словам Морозова, сначала помещением заинтересовался управляющий государственной сетью магазинов «Радзивиловский», а затем городские чиновники обратились в «Коммунарку» с просьбой взять в аренду это помещение. В результате государственная кондитерская компания оборудовала там свой очередной фирменный магазин, а частник остался в буквальном смысле слова – на улице.

– Мы готовы были к какому-то компромиссному решению, но дело в нашем конкретном случае. У нас есть бизнес-план, есть концепция развития компании и бренда. Мы не можем размещать его в помещениях, которые находятся вне пешеходной проходимости. Если нам вместо 500 квадратных метров предлагают 150, то о чем говорить? Все, что нам было предложено, висит в свободном доступе на сайте Мингорисполкома. Некоторые из этих помещений не используются уже десятки лет, – рассказывает Юрий Морозов.

Дальнейшие разбирательства с городскими властями зашли в тупик. По словам предпринимателя, дело даже дошло до угроз:

– Когда я второй раз был у Шорца, он мне так и сказал: «Чего вы все жалуетесь? Будете жаловаться, не дадим вам работать в Минске».

По мнению собеседника «Белгазеты», эта история – показательный пример взаимоотношений бизнеса с местной властью.

– Они декларируют намерения, проявляют азарт, а на деле ничего не происходит. Сковывают сильные коммерческие связи, которыми обрастает каждый исполком. Поэтому очень часто чиновники смотрят на инвесторов не столько как на источник денег, технологий, новых рабочих мест и бюджетной стабильности, а как на конкурентов, – делает вывод Юрий Морозов.