В Минске начался суд над украинским журналистом Шаройко, обвиняемым в шпионаже

В Верховном суде Беларуси 12 февраля началось рассмотрение дела украинского журналиста Шаройко, обвиняемого в шпионаже. Суд проходит в закрытом режиме. Об этом TUT.BY рассказала представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

Фото взято со страницы Павла Шаройко в Facebook

— Уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании, — сказала Ляскова.

Напомним, в ноябре прошлого года КГБ Беларуси сообщил, что при проведении агентурной акции с поличным задержал кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павла Шаройко. По данным КГБ Беларуси, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

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Через четыре дня после заявления КГБ, Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал ситуацию с Петром Порошенко на встрече в ОАЭ. Между президентами была достигнута договоренность не предавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.

«Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной», — рассказал Лукашенко.

Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье 358 Уголовного кодекса (шпионаж). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Параллельно в Украине начался судебный процесс над белорусом Юрием Политикой, которого задержали летом 2017 года в Чернигове. Его украинская сторона обвиняет в шпионаже. Сегодня в суде прошло предварительное слушание дела Политики.

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