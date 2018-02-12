«Чекистский подход». Владельцы барбершопа «Чекист» подали на Дашкевича в суд

История посещения «молодофронтовцами» барбершопа «Чекист» получила продолжение. Владельцы заведения подали на активистов в суд.

Об этом сообщил у себя в Фейсбуке Дмитрий Дашкевич.

Напомним, 9 января Дмитрий Дашкевич, Эдуард Пальчис, Стась Карпов и Александр Чеботарев посетили открывшийся в Минске на улице Тимирязева барбершоп «Чекист».

Активисты посоветовали владельцам сменить название и предложили свою помощь. «Саша Чеботарев пообещал бесплатно разработать лого, Стась Карпов предложил бесплатно сайт, Эдуард Пальчис согласился бесплатно пиарить в соцсетях, я не бесплатно, но по себестоимости предложил поставить мебель», — уверяет Дмитрий Дашкевич.

Однако выяснилось, что владельцы «Чекиста» их предложение не оценили. Как следует из протокола от 6 февраля, Дашкевич 9.01 в «Чекисте» «упорно навязывал свое присутствие, на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировал», «ультимативной формой потребовал сменить название и мебель, чем проявил неуважение к обществу».

«Проявив верность идеалам красного террора, Метлицкий Илья и Кот Олег написали на меня донос! — пишет Дашкевич. — Идут дни, истекают десятилетия, а в чекистских подходах ничего не меняется: доносы, фальсификации, ложные приговоры.