Зима. Холода. Какой будет погода на неделе?

Прогноз погоды на ближайшие дни.

13 февраля ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-8°С (по востоку при прояснениях до -12°С); во второй половине дня повысится до -1..-7°С, по западу 0..+1°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

14 февраля в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С (при прояснениях до -12°С), максимальная днем -1..-7°С.

15 февраля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики, кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С (при прояснениях до -12°С), максимальная днем 0..-6°С.