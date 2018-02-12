Убийство в Кобрине: мужчина с ножом напал на семейную пару

Преступник до сих пор на свободе.

Трагедия случилась в воскресенье вечером, когда неизвестный прямо на улице напал на супружескую пару и нанес несколько ударов ножом 31-летней женщине и ее 39-летнему мужу.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на управление Следственного комитета по Брестской области, через час после произошедшего женщина умерла в больнице. Пострадавший мужчина до сих пор находится в реанимации.

В то же время установить личность нападавшего милиции так и не удалось.