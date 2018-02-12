Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами

Известный публицист Александр Невзоров о скандальной истории и странных претензиях экскортницы из Бобруйска.

«О, Рыбка! Претензии у девушки весьма странные, — комментирует ситуацию публицист в своем Инстаграме. — Обиделась: то ли вдвоем ее, то ли втроем… Но вообще, честно говоря, не рыбки же определяют, какую из них варить уху! И, как я понимаю, основная, что ни у одной из сторон не оказалось чека. Но, вероятно, надо носить кассовый аппарат на такие дела, либо иметь некую щель, через которую можно провести банковскую карту. Как я понимаю, Бедного Дерипаску будут теперь сильно шелушить по поводу купюр…».

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