Пьяная витеблянка выкинула собаку с 8 этажа на глазах дочери

Животное погибло. Женщину будут судить.

Завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным в Витебске.

ЧП произошло в ночь на 26 ноября прошлого года на улице Чкалова в Витебске. 35-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватила собаку за ошейник и выбросила с балкона квартиры, находящейся на 8 этаже. Поводом стали претензии к чистоплотности животного, а повреждение предметов домашнего обихода.

От падения на землю животное получило телесные повреждения и погибло на месте.

Примечательно, что в это время в квартире находилась 11-летняя дочь хозяйки.

Известно, что семья обвиняемой находится в социально опасном положении, по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних ребенок изъят из семьи и проживает у родственников.

Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершённые из хулиганских и иных низменных побуждений, в присутствии заведомо малолетнего).

Дело направлено в суд.

Напомним, в октябре подобное преступление произошло в Минске на улице Есенина. Пьяный мужчина избил собаку и выбросил с балкона пятого этажа — животное погибло, мужчине дали три месяца ареста. А минчанина, убившего котенка, приговорили к году исправительных работ.