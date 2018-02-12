Названо имя самого выдающегося бизнесмена Беларуси. И это не Чиж

Опубликован новый рейтинг, включающий топ-25 белорусских предпринимателей за последние два с лишним десятка лет.

Рейтинг, составленный «Ежедневником», включает фамилии людей, которые «стояли у истоков формирования новых заводов, новых отраслей и новой экономики современной Беларуси».

Самым выдающимся белорусским бизнесменом, по мнению авторов рейтинга, является владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский.

В 1992 году выпускник мехмата БГУ предпочел аспирантуре работу в семейной рыботорговой фирме «Нила» и прошел вместе с отцом Михаилом Мошенским весь путь превращения небольшой компании в одного из лидеров продовольственного рынка бывшего СССР.

Первая десятка списка самых талантливых белорусских бизнесменов выглядит так:

1.Александр Мошенский, «Санта Бремор»

2.Аркадий Добкин, EPAM Systems

3.Олег Хусаенов, «Зубр Капитал»

4.Виктор Кислый, Wargaming

5.Сергей Костюченко, «Приорбанк»

6.Валентин Байко, «Конте Спа»

7.Юрий Чиж, «Трайпл»

8.Александр Пупейко, «Пуше», «Олимп»

9.Виталий Арбузов, Fenox Venture Capital

10.Александр Центер, «А-100»

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