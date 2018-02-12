Государственный социолог рассказал о «высоком доверии» белорусов к власти
И объяснил, что к чему.
Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров, белорусские граждане по-прежнему доверяют власти.
– Доверие к власти со стороны белорусов стабильно на достаточно высоком уровне, – заметил он. – Самое главное, что власть принимает те решения, которые ждут люди.
Например, по мнению социолога, сейчас белорусов больше всего волнует «недостаточная возможность досуга, особенно в сельской местности».
Кроме того, исследования института показывают на «тенденцию устранения проблемы безработицы».
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