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Общество
12.02.2018
Екатерина Бубен, intex-press
«Даже селедка – деликатес». Техничка рассказала о своих доходах и расходах

Техничка одной из барановичских школ рассказала Intex-press, что считает деликатесом, где покупает одежду и чем может порадовать внуков.

Фото: leandaylondon.com

Экономия – возможность выжить

В детстве я думала, что буду жить хорошо и что во многом себе отказывать мне не придется. Но так получилось, что образования я не получила, поэтому всю жизнь трудилась рабочей. Высокой зарплаты у меня никогда не было, поэтому и привыкать экономить не пришлось. Экономия для меня – это возможность выжить.

Работа в школе, конечно, не самая простая, дети не всегда аккуратны, но я не жалуюсь. Знала, куда шла.

Зарплата у меня 250 рублей. На эти деньги не разгуляешься, но я научилась жить на такую сумму. Летом, когда в классах делают ремонты, я могу немного подзаработать: покрасить в кабинете стены и пол. Но на большие деньги рассчитывать не приходится – плюс рублей 50.

На работу пешком

Первым делом с зарплаты я оплачиваю коммуналку. Я живу одна в двухкомнатной квартире. Зимой плачу 50–60 рублей. Летом выходит меньше – до 40 рублей: за отопление платить не нужно, да и свет в квартире практически не включаю.

Деньги на проездной я не трачу, на работу хожу пешком: хорошо, что живу недалеко. Талоны покупаю только если нужно съездить в поликлинику или в супермаркет за продуктами, где могут быть неплохие скидки. Да и конфеты там можно купить дешевле. Когда прихожу в гости к внукам, они сразу спрашивают, что я им купила. Большие подарки им сделать не могу, но стараюсь купить хотя бы по «чупа-чупсу». А когда у внуков дни рождения, приходится еще больше затягивать пояс: хочется подарить хотя бы 10 рублей.

Хотя бы раз в неделю покупаю куриное бедрышко

Самая большая статья расходов – это продукты. В еде я не слишком привередлива: в основном ем картошку. В магазин хожу каждый день: беру молоко и хлеб, по надобности покупаю яйца, масло, творог. Иногда могу себе позволить 200 граммов недорогой колбасы. Стараюсь хотя бы раз в неделю покупать куриное бедрышко или грудку. Это довольно выгодно, можно и мясо съесть, и суп на бульоне сварить.

Я очень люблю селедку, но для меня даже она – деликатес. Покупаю ее с зарплаты и отвожу душу, потом денег на нее уже не остается.

О копченом мясе приходится только мечтать: его я покупаю раз-два в год (либо на Новый год, либо на день рождения), и то небольшой кусочек – не так для того, чтобы поесть, а чтобы просто попробовать.

Из овощей в магазине покупаю только капусту. Морковь, лук, картошку, свеклу, огурцы и помидоры я выращиваю на даче. Не могу сказать, что это выходит дешевле, ведь нужно купить семена, удобрения, отраву от вредителей. Да и сами поездки на дачу обходятся в копейку: билет на автобус из города в деревню и обратно стоит 8 рублей. Если пересчитать, то дача и покупка овощей в магазине выйдут «одно на одно», но я к огороду уже привыкла и отказываться от него не собираюсь.

Обновки в рассрочку

Каждый месяц стараюсь купить что-то из косметики, ведь я все-таки женщина и выглядеть хочется нормально. То помада закончится, то тушь, то крем – постоянно что-то беру. На это у меня уходит около 20 рублей в месяц.

С одеждой сложнее. Стоит она немало, а сбережений у меня нет. Поэтому вещи и обувь присматриваю на рынке. Натуральная кожа мне и не снилась, в моем гардеробе только кожзам. Вот сейчас купила зимнее пальто у знакомого продавца. Зная мою ситуацию, он не только цену скинул до 120 рублей, но и рассрочку на три месяца дал. Иначе даже не представляю, как на зиму вещь купила бы.

Тем не менее гардероб стараюсь обновлять постоянно. Лучше меньше съем, но куплю новую кофточку.

Замкнутый круг

Деньги на черный день я не откладываю: нечего. О развлечениях тоже думать не приходится. Иногда внуки просят, чтобы сходила с ними в кино, но я постоянно отказываюсь, обещаю, что сходим со следующей зарплаты. Потом эти обещания повторяются. Мне не стыдно, просто неловко, что не могу побаловать внуков.

Из долгов я не вылезаю: не успеваю отдать, как снова приходится брать. Деньги я получаю двумя частями: аванс и зарплата. С зарплаты оплачиваю коммуналку, покупаю продукты – и в кармане остается «шиш». Уже через пару дней приходится влезать в долги. Одалживаю всегда небольшие суммы, чтобы потом без проблем вернуть. С аванса в первую очередь отдаю долги. После этого денег не остается. Получается, что снова одалживать нужно. И это просто замкнутый круг.

Инфографика: Петр КАРАСЮК

 
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