Ученые обнаружили настоящее спасение от алкогольной зависимости

Тандоспирон представляет собой анксиолитическое и антидепрессантное средство. Его применяют для лечения тревожных и депрессивных расстройств.

А недавно сотрудники Квинслендского технологического университета заявили: препарат способен уменьшить алкогольную зависимость и обратить вспять нарушения в человеческом мозге, связанные с частым употреблением спиртного.

Он связывается с рецепторами серотонина 5-HT1A, выступая в качестве их парциального агониста - демонстрирует меньшую активность, чем серотонин. Как показали эксперименты с грызунами, его антидепрессантные свойства позволяют снизить уровень тревоги, вызванной отказом от употребления спиртного (синдромом отмены). Таким образом ослабевает спровоцированная стрессом тяга к алкоголю.

Известно, что животным давали средство в течение двух недель в дозировке 3 миллиграмма на килограмм веса. При этом у них была сформирована алкогольная зависимость - животных на протяжении 15 недель поили спиртным. И в результате у грызунов пропали признаки подавления нейрогенеза (образования новых нейронов) из-за алкоголя.