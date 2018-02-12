Пластический хирург: «Мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера»

Человека всегда преследует навязчивое желание выглядеть лучше, чем он есть. С появлением социальных сетей и Instagram эта подспудная мечта превратилась в манию. Девушки хотят губы уточкой, парни — больше рельефа в области пресса.

Прибавилось работы и у пластических хирургов — с каждым годом количество пациентов частных клиник растет. По мнению пластического хирурга Дмитрия Ладутько, это происходит потому, что коррекция внешности уже давно превратилась в массовую услугу.

В интервью LADY он рассказал, что именно хотят в себе поменять клиентки, в чем главная сложность операции по смене пола и зачем родители приводят детей к пластическому хирургу. А еще с помощью художницы Стаси Шнайдер создал портрет «идеальной белоруски».

«Есть женщины, которые в разговоре признаются, что делают операцию для мужчины — мужа, бойфренда»

Эстетическая хирургия уже перестала быть уделом звезд эстрады и телевидения. Ко мне приходит много обычных людей, со средним достатком, которые просто хотят выглядеть красиво.

Самой популярной остается операция по исправлению носа — ринопластика. Потом идет блефаропластика (исправление формы век. — Прим. автора), изменение формы груди, чаще всего ее увеличение.

Возраст пациентов колеблется от восемнадцати и до шестидесяти лет. Тенденция такая: молодежь, люди до 45 лет, приходит в основном за грудью. Просят ее увеличить на размер или на два. Многие хотят изменить что-то в лице — нестандартную форму носа, губ, ушей, век. Просят устранить врожденные дефекты — сделать щеки впалыми, а скулы более очерченными за счет наращивания жировой ткани.

У взрослых людей — 50−65 лет — приоритеты другие. Зачастую им нужен фейслифтинг (подтяжка кожи на лице. — Прим. автора) и блефаропластика. Что касается груди, тут нужна мастопексия — подтяжка грудных тканей. Обычно к ней прибегают женщины, которые кормили грудью и стремятся придать ей прежнюю форму. Если же грудь большая, то, наоборот, просят ее редуцировать, уменьшить в размерах.

Забавно, но за услугами все чаще обращаются мужчины. Я это связываю с популяризацией активного образа жизни — мужчины тоже хотят выглядеть красиво.

В основном молодых людей все также интересуют ринопластика и блефаропластика.

Также часто приходят с заболеванием гинекомастией — увеличением грудных желез, которое случается из-за гормональных изменений в организме. Эти изменения тоже подлежат коррекции.

Мотивами пациентов, которые ко мне приходят, я особо не интересуюсь. Раньше спрашивал, но теперь перестал. Могу сказать только одно — чаще всего люди делают это для себя. Есть женщины, которые в разговоре признаются, что делают операцию для мужчины — мужа, бойфренда. Но мне кажется, что они только думают так, а на самом деле идут на изменения прежде всего для себя самих. И мужчины поступают аналогично.

Никто не станет ради другого трансформировать свое тело. Это делается для себя любимого, чтобы с удовольствием смотреться в зеркало, самоутверждаться, быть увереннее. И такой подход работает. После операции, получив хороший результат, люди добиваются поставленных целей в личной жизни и профессии, становятся более спокойными. Здесь работает скорее не эстетика, а чистая психология, эффект от которой в конкретно этих случаях достигается через хирургическое вмешательство.

«Это как с любыми обычными услугами — если тебе понравился конкретный магазин, ты в него наверняка еще раз вернешься»

Не стоит путать осложнения после операций с претензиями от пациента — это другое. Например, я, со своей стороны, сделал все правильно, результат меня устраивает, а человек спорит и доказывает, что он ожидал другого. Это уже вина хирурга, потому что он с пациентом неправильно выстроил контакт. Слава богу, у меня таких случаев не было.

А осложнения — воспалительный процесс, гематомы, деформации — случаются, и не думаю, что хоть у кого-то из хирургов такого не было.

Тут важно, чтобы хирург правильно к этому относился — как к препятствию, которое надо преодолеть, скорректировать, обсудив всю процедуру с пациентом. В этом случае люди воспринимают проблему спокойно. И даже больше общаются с тобой после операции, чем те, у кого все прошло без осложнений. Важно не уходить от проблемы, а решать ее.

Люди, которые однажды прошли операцию, потом обращаются в клинику снова. И так происходит постоянно. Бывает, человек заранее планирует, что хотел бы в себе изменить. Или ему просто понравился контакт с врачом. Это как с любыми обычными услугами — если тебе понравился конкретный магазин, ты в него наверняка еще раз вернешься.

Людей, по-настоящему одержимых собственным внешним видом, я, на самом деле, не часто встречал. Хотя попадаются и такие пациенты. Их поведение обычно связано с тем, насколько они позитивно настроены, способны трезво себя оценивать. Они меня не пугают, к таким людям нужно найти особый подход.

«Чаще жены приводят мужей в качестве моральной поддержки»

Я слышал истории, будто взрослые дарили своим детям операцию на день рождения, но в моей практике ничего подобного не случалось. Хотя родители приводили подростков, когда следовало исправить деформацию груди — железы были разного размера. На моей памяти такое происходило раз пять или шесть. Иногда обращаются за отопластикой — операцией по приданию правильной формы ушам. На нее приводят дошкольников пяти-шести лет, чтобы избавиться от лопоухости до начала учебы. Родители считают, что так избавят детей от травли сверстников и помогут им лучше социализироваться.

Порой мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера. Но чаще жены приводят мужей в качестве моральной поддержки. А иногда и финансовой.

Случались разные курьезы. Однажды молодой человек привел девушку и потребовал сделать ей неимоверно большую грудь. Я его выпроводил за дверь, поговорил с пациенткой, определились с нужным размером. Мужу наш компромиссный вариант не подошел, он настаивал на своем. В итоге я отказал в операции.

Вообще, отказы практикуются нечасто. Если только мои эстетические взгляды не идут вразрез с желаниями клиента. Никогда не стоит делать то, что окажется неприемлемым для пациента. Пусть не сейчас, но в будущем. Еще такое происходит, если я не совсем понимаю, что пациент от меня хочет. Раз мы не находим общего языка, то какой смысл работать, если может возникнуть конфликт интересов? Этика обращения с пациентами должна существовать всегда — как хирург может оперировать, даже за приличные деньги, если ему что-то не нравится? Пациент может требовать что-то нелогичное, не подходящее ему. В таком случае я стараюсь не ввязываться в подобную авантюру.

Однажды обращались ребята, которые просили сделать им уши эльфа. Безусловно, такое я могу выполнить. Другой вопрос — нужно ли это мне как хирургу и этим людям на самом деле? Соглашаясь на подобное, я заведомо наношу человеку уродство, искажаю физиологию в другом ракурсе.

«Чтобы сменить пол, к нам приезжают люди и из других стран. Потому что в Беларуси это дешевле»

Что касается интимной пластики, за ней обращаются исключительно женщины. Просят уменьшить малые половые губы либо увеличить большие за счет липофилинга, чтобы они прикрывали малые. Такая необходимость возникает из-за врожденного порока тканей или после родов. Эта операция — из ряда распространенных, поэтому ничего сложного в ней нет. Мужчины по поводу интимной пластики ко мне ни разу не обращались.

Сейчас возник ажиотаж по поводу смены пола, хотя я не до конца понимаю его причин. Могу сказать, что количество женщин, которые хотят стать мужчинами, гораздо выше, чем мужчин, пытающихся стать женщинами. Такие операции проходят только на базе Минской областной больницы — это единственное учреждение в республике, где такое можно сделать.

За ней обращаются несчастные люди, потому что это не одна операция, а целый комплекс. А перед ним и после его окончания пациент обязан принимать гормональные препараты.

Я могу сделать такую операцию, но стараюсь этого избегать. Отношусь к такому опыту с осторожностью. Потому что не знаю, насколько имею право вмешиваться в пол другого человека — здорового мужчины или женщины, у которого уже могут быть дети. Такие операции достаточно сложны, но не опасны. Если ее проходит женщина, то сперва удаляется матка, яичники и меняется гормональный фон организма. На втором этапе удаляется грудь, а затем необходимо оформить первичные половые признаки — создать половой орган, как у мужчины. Для этого используется лучевой лоскут предплечья — берутся мягкие ткани на сосудистой ножке и специальным образом формируется фаллос.

Он получается вовсе не декоративный, а функциональный — при соблюдении методики клитор перемещается на головку неофаллоса. И люди могут вести привычную половую жизнь, получать оргазм во время секса. Но эти изменения довольно болезненные, требуют долгого срока реабилитации. А после — высокий риск сосудистых осложнений.

Людей, которые хотят сменить пол, в Беларуси хватает. Более того, к нам приезжают на операции люди из других стран, потому что в Беларуси дешевле.

«Белоруски хотят уши, «умеренно» прижатые к черепу»

В конце беседы мы предлагаем нашему герою рассказать, каким он видит портрет идеальной белорусской девушки — конечно, по мотивам «заказов» его клиенток. Помочь зафиксировать образ мы просим художницу Стасю Шнайдер.

Стася считает, что нет некрасивых лиц — только неудачные ракурсы. Но если перемены делают человека счастливее, а не «уточкой из инкубатора» — почему бы и нет?

Заказчицы картин зачастую просят сделать лицо на портрете более худым и скуластым, а вот чего просят клиентки Дмитрия?

Дмитрий задумывается:

— Белоруски чаще всего хотят видеть свое лицо худощавым: без брылей и носогубных складок. Нос должен быть ровным, без горбинки, с узким фасом, немного вздернутый на кончике. Губы небольшие, но припухлые. Конечно, хотят высокие скулы и не слишком тяжелый подбородок. Наружный край брови должен быть вздернутым. Форма глаз открытая, без избытка кожи на верхних веках. На нижних не должно быть носослезной борозды и мешков, следов усталости. Лоб невысокий, без складок.

Уши — стандартного размера, с хорошо развитым противозавитком, должны быть умеренно прижаты к черепу, чтобы верхний полюс не выделялся относительно нижнего и среднего.

Что касается фигуры: сейчас в тренде спортивный образ жизни, поэтому все хотят быть подтянутыми, стройными, с плоским животом и женственной фигурой. Попа не плоская, с выраженными ягодицами. Грудь при этом не должна быть большой — размер два с половиной или три максимум.

Вот, что у нас получилось: