«Тут уже никого не встречают, разбился самолет»

В воскресенье Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. О том, что происходило на месте падения Ан-148, в Домодедово и в родном для разбившегося лайнера Саратове?

Семеновское: хаос и неразбериха

Первыми к месту катастрофы Ан-148 добрались жители деревни Семеновское, рядом с которой и рухнул самолет.

- Сильный свист в небе, потом падает… Мы думали, это из Жуковского которые летают, что они разбились, а потом уже люди туда пошли. Там куски, обломки, - рассказала Би-би-си местная жительница Ольга. - Вот Леха ходил, - добавляет она, обращаясь к своему другу.

- Видел письма и кишки. И всё, больше ничего не видел, - описал увиденное Алексей. - Там обувь валялась, куртки...

По словам Ольги, к месту катастрофы успели сходить почти все местные жители. Обломки самолета разбросало на очень большой площади, по счастливой случайности они не упали на жилые дома.

- Там дачи, возле поля, где он упал, - объяснила Ольга.

Ее друг Алексей добавляет: «Еще бы чуть-чуть, и всё».

Еще одна местная жительница рассказывает, что от домов до места падения - около 500 метров: «На огороды обломки к некоторым упали».

Население села Семеновское по состоянию на 2010 год - 63 человека. Людей на борту потерпевшего крушение самолета было больше: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из них не выжил никто.

К району, где рухнул лайнер, спасатели добирались несколько часов. Им пришлось идти пешком, техника к занесенному снегом полю подъехать смогла не сразу.

Грейдеры и трактора подогнали позже, затем полиция перекрыла дорогу от Новорязанского шоссе к деревне Семеновское, а МЧС оцепило место катастрофы.

Предприимчивые местные жители возили желающих к усеянному обломками полю на снегоходах, объездными путями. Владелец такого «такси» рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си, что за вечер успел подвезти к месту катастрофы и журналистов, и замминистра МЧС Владлена Аксенова, который почему-то шел по снегу в одиночестве. У Би-би-си, впрочем, нет официального подтверждения этой информации.

В районе катастрофы царила неразбериха, полицейские останавливали на съезде с шоссе к деревне все автомобили, не обращая внимания на номера и проблесковые маячки: корреспондент Би-би-си видел, как полицейские отказывались пропускать черную Audi с правительственными номерами серии АМР - обычно: ГИБДД такие автомобили не останавливает никогда.

К шести часам вечера почти вся занесенная снегом дорога к Семеновскому оказалась забита микроавтобусами «скорой» и полиции, грузовиками МЧС и Центроспаса.

На место приехали несколько сотен машин, а всего в районе катастрофы работали около 600 человек.

- Чего там, можно проехать? - спросил у корреспондента Би-би-си один из сотрудников спасательного отряда - его машина стояла в километре от деревни, в веренице других автомобилей.

Он рассказал, что его расчет приехал из подольского управления МЧС. По его словам, по тревоге на место катастрофы отправили спасателей со всей Московской области.

На подъезде к месту крушения царил хаос, толпа журналистов стояла на узкой дороге в ожидании комментариев от руководства оперативного штаба, полицейские то и дело требовали освободить проезд для техники. На самом поле поисками обломков и тел погибших занимались спасатели. О том, что выживших нет, к тому моменту уже объявили официально.

Около восьми вечера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр транспорта Максим Соколов и другие чиновники, осмотрев место катастрофы, поехали обратно: Соколов еще должен был поехать в оперативный штаб в аэропорту Домодедово. Снова образовался затор: правительственные кортежи выдвинулись к шоссе, в то время как к месту падения продолжали стягиваться грузовики МЧС.

На узкой дороге с метровыми сугробами по обеим сторонам машины разъезжались с трудом.

Поисковая операция в районе крушения самолета продолжалась всю ночь. Около четырех утра по Москве глава МЧС Владимир Пучков подтвердил, что выживших нет, и теперь сотрудникам МЧС и Следственного комитета предстоит собрать обломки самолета и фрагменты тел погибших.

Учитывая, что Ан-148 упал в занесенное сугробами поле, его части разбросало на обширной площади, а снегопад вечером воскресенья только усилился, это очень непростая задача. Пучков пообещал, что работы на месте крушения завершатся в течение семи дней.

Саратов: «Don't Worry, Be Happy»

В аэропорту Саратова, домашнем для «Саратовских авиалиний», проблемы начались с самого утра 12 февраля. У авиакомпании сбился график отправки самолетов, в итоге сразу четыре рейса - два в Москву, в Киров и Сургут - задерживались на несколько часов.

Сотрудники аэропорта были озабочены тем, как обеспечить пассажиров горячим питанием и разместить их в небольшом терминале, когда из Домодедово начали приходить тревожные сообщения.

К информации анонимного паблика Mash и оборвавшемуся треку Ан-128 на онлайн-карте Flightradar24 работники аэропорта поначалу отнеслись с недоверием.

- Сколько раз уже такое бывало, что пропадает, а потом появляется. Да и потом со связью проблемы могут быть, рано еще делать какие-то выводы, - успокаивала коллег одна из работниц аэропорта.

Еще один сотрудник, услышав о возможном крушении от корреспондента Би-би-си, стал что-то ожесточенно искать в компьютере. «Какой, говорите, рейс? В Орск, 703? Так он только через два часа должен приземлиться, конечно, еще не долетел просто», - с облегчением объявил он.

Через полчаса стало понятно, что до Орска исчезнувший борт уже точно не долетит. В аэропорте разводили руками и советовали звонить в колл-центр, где на бесконечном повторе играла «Don't Worry, Be Happy».

- Скорее новости открывай, там наш борт пропал, - говорила представитель «Саратовских авиалиний» соседке по стойке регистрации. - Еще утром же этот Ан-128 у нас в Саратове был.

Разбившийся самолет за прошедшие сутки действительно успел слетать и в Саратов, и в Пензу, и в Москву. Пресс-секретарь компании Елена Воронова уже после рассказывала журналистам, что никаких нареканий к воздушному судну не было.

Тем временем пассажиры, застрявшие в Саратове, успокаивали по телефону родственников, которые узнали о катастрофе из СМИ.

В небольшом кафе на единственном телевизоре в терминале показывали Олимпийские игры в Корее, поэтому периодически кто-то из присутствующих громко зачитывал с телефона новые подробности о крушении.

Когда автобус на пути к старенькому Як-42, который с трехчасовым опозданием все-таки вылетел в Москву, едва не застрял в снегу, один из пассажиров мрачно пошутил: «Тут вон до самолета не доберешься, куда уж там».

Экипаж борта «Саратовских авиалиний» выглядел грустным и очень сосредоточенным. После успешной посадки в Домодедово им хлопали чуть больше, чем обычно.

Домодедово

В московском аэропорту тем временем собралась толпа журналистов, которая надеялась получить хотя бы какую-то информацию о том, что происходило в тридцати километрах отсюда, между двумя деревнями с похожими названиями - Степановское и Семеновское.

Однако кроме самих репортеров о произошедшем ничто не напоминало: в зале вылета не было заметно людей в форме, рейсы отправлялись по расписанию.

Появление сотрудницы в форме МЧС и представителя пресс-службы аэропорта спровоцировало у прессы ажиотаж, однако никаких новых подробностей узнать так и не удалось. Где-то на территории аэропорта работал оперативный штаб, закрытый для СМИ. У входа была припаркована машина следственного комитета - впрочем, работа этого ведомства для посторонних глаз тоже осталась незаметной.

Не пустили журналистов и пообщаться с диспетчерами: хотя следователям сделать это удалось. Те вроде бы рассказали, что взлет Ан-148 проходил в штатном режиме, а о каких-либо проблемах экипаж доложить на землю не успел - самолет просто исчез с радаров.

Родственники погибших в Домодедово также не приехали. Многие из пассажиров, вылетающих из Москвы, вообще не знали о дневной катастрофе - они с удивлением смотрели на десятки камер, некоторые фотографировались и делали селфи на их фоне.

- А что, тут встречают сегодня кого-то? - поинтересовалась у журналистов молодая девушка.

- Тут уже никого не встречают, разбился самолет, - ответили ей.

- Какой ужас! Слава богу, что не мой, - ужаснулась пассажирка и ушла на регистрацию.

Интерес у журналистов вызвали и пассажиры «Саратовских авиалиний», улетающие из Москвы вечерним рейсом. Те на вопросы реагировали сдержанно и, казалось, не слишком волновались перед вылетом.

К вечеру стало известно, что в аэропорт с места крушения приедет глава минтранса Максим Соколов. В течение нескольких часов пресса терпеливо ждала его приезда - как было сказано, с минуты на минуту. В ожидании чиновника журналисты гадали, что все-таки случилось с самолетом, раз за разом перебирая уже звучавшие версии: от проблем с обработкой противообледенительной жидкостью до столкновения с другим воздушным судном и технической неисправности.

В итоге министр появился в сопровождении коллег из Ространснадзора, минздрава и Росавиации ближе к 22 часам, сделал короткое заявление и на вопросы СМИ отвечать не стал.

Соколов рассказал, что первые результаты расследования правительственная комиссия огласит только завтра. Не стал он высказываться ни о возможных причинах катастрофы («делать их преждевременно»), ни о возможных санкциях по отношению к самолетам типа Ан-128 и «Саратовским авиалиниям».

Журналисты начали выкрикивать вопросы с места, на что Соколов с виноватой улыбкой сказал: «Коллеги, ну договорились же, что сейчас без вопросов». Тем не менее на реплику о судьбе «черных ящиков» министр отреагировал: подтвердить, что их отыскали в подмосковном поле, минтранс пока не может.

Как рассказал в воскресенье уже поздно вечером во время селекторного совещания начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин, параметрический бортовой самописец на месте падения самолета обнаружен - он содержит данные о параметрах полета Ан-148, информация с него поможет выяснить, имел ли место отказ техники.

- Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий, - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.