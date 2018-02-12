Источники: в Сирии в бою с американцами погибли десятки бойцов российской частной военной компании

Десятки бойцов российских «частных военных компаний» погибли при столкновении с американско-курдскими силами в Сирии несколько дней назад.

Об этом сообщают несколько российских телеграм-каналов, в том числе WarGonzo и Directorate 4, подробно освещающие операцию в Сирии. Официально Москва о гибели своих граждан не сообщала.

Канал WarGonzo опубликовал несколько аудиозаписей, на которых российские военные рассказывают о том, что случилось. В аудио много мата, дословно расшифровать их невозможно, но в целом речь идет о том, что при каком-то столкновения в Сирии погибли более 200 человек.

«Были пиндосы [американцы]… Сначала артой [артиллерией] накрыли, потом подняли четыре вертушки [вертолета] и в карусель запустили из крупнокалиберных пулеметов… У наших, кроме автоматов, ничего не было. Вообще устроили там ад. Пиндосы конкретно и точно знали, что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели… Очень много пропавших без вести».

На втором записи голос говорит: «рат, ну смотри. Там 177 убитых — только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче, 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией, и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся».

На третьей записи голос рассказывает, что перед атакой американцы подняли свой флаг и расстреляли колонну, что двинулась на них. Он удивляется, «на что наши надеялись»: «Типа сами уйдут? Напугаются?».

Четвертый голос сообщает: «Из техники, говорит, уцелел один танк и один БРДМ, а все остальные «бардаки», все остальные танки были уничтожены в первые минуты боя сразу».

Канал Directorate 4 пишет, что гибель россиян произошла в ходе удара 8 февраля, когда «авиация стран Запада нанесла удар по силам, которые атаковали позиции «Сирийских демократических сил» (СДС) в районе населенного пункта Хашам». Однако этот источник не приводит конкретных цифр.

Бой шел за месторождение, которое стало целью правительственных войск. Возможно, их поддерживала российская частная военная компания.

«Все стороны сходятся в том, что в результате удара было убито около 100 человек, — сообщает Directorate 4. — Среди них как рядовые солдаты, так и высокопоставленные офицеры и бригадный генерал Юсуф Айша Хайдер… Кроме непосредственно военных сирийская армии, в нападении принимали участие иранские «Бригады Фатимиюн» и представители российской частной военной компании. По поводу последней разгорелись споры относительно того, сколько именно россиян было убито. Одни называют цифры (от 15 до 50 одних только убитых), другие измеряют «КАМАЗами».

8 февраля официальные пресс-службы и СМИ публиковали информацию, согласно которой американские силы нанесли артиллерийские и авиационные удары по проправительственным силам и убили более 100 человек. Коалиция назвала эти действия «самообороной».

По данным американцев, в наступлении участвовало около 500 человек, которые были остановлены совместными действиями истребителей F-22 и F-15, а также дронов MQ-9. Американцы и их союзники потерь не понесли: только один курд был ранен.

О том, что убитых и раненых россиян — сотни, сообщает и Игорь Стрелков (Гиркин) — один из командиров штурмовиков, в 2014 году начавших войну в Донбассе. «Для кремлевских стратегов все люди — мусор», — резко добавляет он.

Гибель десятков военнослужащих на Евфрате вслед за сбитым российским штурмовиком, катастрофами в самой России и разоблачением коррупционных связей ближайшего соратника Путина — негативный фон для президентских выборов в стране, которые состоятся в марте. Ни один реальный оппонент Путина на выборы не допущен. В них участвуют только спарринг-партнеры от псевдооппозиционных партий и группировок.

Частные военные компании России, в частности, «ЧВК Вагнера» используют бывших военных. Многие считают, что они тесно связаны с российским правительством.