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Спорт
11.02.2018
Михаил Миронович
Несчастный случай: Беларусь проиграла Германии в Кубке Федерации

11 февраля в Минске завершился четвертьфинальный матч Кубка Федерации между сборными Беларуси и Германии.

В кои-то веки наши девушки считались явными фаворитками. А после того, как второй номер белорусской сборной Арина Соболенко (63) обыграла первого немецкой Татьяну Марию (58), перспективы выглядели радужными.

Но все перевернулось из-за внезапной болезни Александры Саснович (46). Первая ракетка Беларуси с трудом вышла на корт в субботу, но сенсационно проиграла Антонии Лоттнер (149). А на следующий день Саша и вовсе оказалась вне игры.

В результате противостоять Татьяне Марии в воскресенье пришлось Вере Лапко (129). Юная белоруска на равных провела два сета, а в третьем неожиданно сникла – 4:6, 7:5, 0:6.

Затем Арина Соболенко сразилась с Антонией Лоттнер. Легкой прогулкой этот поединок не стал, но всё же – 6:3, 5:7, 6:2, и счет в матче становится – 2:2. А это означало, что все решится в битве дуэтов.

Наша сборная выставила Арину Соболенко (195-й номер мирового рейтинга в паре) и Лидию Морозову (63). У соперниц на корт вышли Татьяна Мария (300) и Анна-Лена Гренефельд (21).

Схватка была упорнейшей. Белоруски вели в счете, затем, уступая, отыграли четыре матчбола, и всё-таки потерпели поражение – 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Увы, наша команда стала жертвой несчастного случая с Александрой Саснович: счет в матче – 2:3.

 
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