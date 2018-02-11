Названы первые версии крушения пассажирского самолета в Подмосковье

Следственный комитет России отчитался о проведении расследования крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

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В настоящее время «изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету».

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», — отмечается в сообщении комитета, опубликованном на его сайте.

Кроме того, проводятся обыски в компании «Саратовские авиалинии», оперативники изымают эксплуатационную документацию и допрашивают сотрудников авиакомпании. Также следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, которые готовили воздушное судно к полету, некоторых из них уже допрашивают.

Сообщений о неисправности самолета от экипажа разбившегося самолета Ан-148 не поступало. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

— На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало, — сказала Петренко.

Она добавила, что криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей техники.

— Разброс фрагментов самолета и тел погибших пассажиров занимает большую территорию, радиус составляет не менее одного километра, — подчеркнула Петренко.

Ранее источник сообщал, что пилот самолета Ан-148 рассказал авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

Ан-148 разбился недалеко от поселка Степановское Раменского района Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все погибли.

​Разброс обломков на месте крушения составил около 1 км, МЧС пока что обнаружило тела только двух погибших, обломки фюзеляжа самолета и бортовой самописец. Поисково-спасательная операция продолжится и ночью.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).