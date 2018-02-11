Цитата дня. Министр труда оценила пособия на детей

Министр напомнила, что «сегодня белорусские женщины имеют возможность находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех лет».

Ирина Костевич добавила, что никто в правительстве не рассматривает вариант сокращения отпуска по уходу за ребенком.

На форуме talks.by слова министра восприняли неоднозначно:

«Это точно, мамы не знают, как такую огромную сумму детских освоить», — с иронией заметил один из пользователей.

«Стран с таким уровнем средней зарплаты тоже мало, вернее, почти нет», — согласился с министром труда участник дискуссии.

«Вот уж точно, ни одной страны нет, где бы пособия были выше платы за труд», — метко подметили на форуме.

Вот еще интересное мнение:

«Не знаю из своих знакомых женщин ни одну, которая сидела бы в декрете три года. Это только те, у которых дети-погодки. Как правило, после полутора лет все стремятся на работу, и это хорошо, что у многих бабушки соглашаются присмотреть за ребенком. Еще одно повышение пенсионного возраста — и редкая бабушка будет играть в песочнице со своими внуками. Государство ничего не делает с проблемой раннего пребывания детей в детсадах. Легче кинуть пособие, а потом упрекать женщин, что нигде в мире нет такой заботы в три года. А то, что мало кто досиживает эти три года, это никого не волнует».