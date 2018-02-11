Лыжник Долидович извинился перед болельщиками за то, что сошел с дистанции на Олимпиаде
«Сошел сегодня с дистанции из-за проблем с бронхами и всего, что с этим связано. Сейчас чувствую себя нормально. Жаль только, что подвел всех, кто за меня болеет».
Об этом спортсмен написал в Фейсбуке.
Сергей Долидович добавил, что это его старые болячки.
«Когда температура ниже -15, стараюсь не бегать. На стадионе было -12, на дальней точке уже -17. Плюс ветер. Если и дальше будет такой мороз, то будет тяжеловато, но надеюсь на лучшее. Ну, и хочется верить, что у меня только с дыханием проблемы», — добавил лыжник.
Он отметил, что следующая гонка 16 февраля, время на восстановление есть:
«Верю, что дальше будет лучше! Всем спасибо за поддержку!»
Тренер объяснил, почему лыжник Долидович сошел с дистанции
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