Лыжник Долидович извинился перед болельщиками за то, что сошел с дистанции на Олимпиаде

«Сошел сегодня с дистанции из-за проблем с бронхами и всего, что с этим связано. Сейчас чувствую себя нормально. Жаль только, что подвел всех, кто за меня болеет».

Об этом спортсмен написал в Фейсбуке.

Сергей Долидович добавил, что это его старые болячки.

«Когда температура ниже -15, стараюсь не бегать. На стадионе было -12, на дальней точке уже -17. Плюс ветер. Если и дальше будет такой мороз, то будет тяжеловато, но надеюсь на лучшее. Ну, и хочется верить, что у меня только с дыханием проблемы», — добавил лыжник.

Он отметил, что следующая гонка 16 февраля, время на восстановление есть:

«Верю, что дальше будет лучше! Всем спасибо за поддержку!»

Тренер объяснил, почему лыжник Долидович сошел с дистанции