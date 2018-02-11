«Апокалипсис отменяется! Не портите жизнь детям и внукам — будущее всегда будет другим!»

Искусственный интеллект никогда не захочет захватить мир и устроить апокалипсис (если человек не поставит ему такую задачу). Лучшие системы децентрализованы, и надо не просто разрешить, но и учить детей пользоваться гаджетами — они гораздо полезнее игр в песочнице.

Андрей Себрант. Фото Яндекс

Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса», в рамках Ferrein talks рассказал, почему будущее наступает все быстрее, а машины не стоит наделять человеческими чертами.

Пустите детей к гаджетам

В 60-е годы приятели моих родителей, журналисты-международники, привезли из США инструмент, с которым меня чуть не выгнали из школы, — шариковую ручку! Учительница рыдала: а как же учиться в чернильницу макать! нажима нет! этим же нельзя даже в туалете подтираться! Пушкин писал гусиным пером!

Мне смешно слышать, что эмодзи и голосовой ввод убьют культуру языка или что пользование планшетом убивает мелкую моторику. Как раз наоборот. Исследования показывают: чем раньше допускать детей к гаджетам, тем лучше, — но под руководством взрослого, который покажет функциональность, разнообразие и опасности этого мира. Это жизненный опыт гораздо более богатый, чем заработает малыш, копаясь в песочнице.

Дайте детям получить кайф от новых знаний и умений. Дайте им ключевые навыки, позволяющие учиться и переучиваться. Будущее за этим, а не за готовыми решениями и заучиванием. Большинство считает, что будущее — это улучшенное прошлое. Оставьте эту идею и не портите жизнь детям и внукам! Будущее всегда другое.

Талантливых и умных стало больше

Я работаю со множеством разных людей и вижу: человечество все умнее и умнее. Многие восхищаются — какая была интеллектуальная страна СССР! Но всегда были люди, которые ничем не интересовались и не развивались, — а теперь они приходят к вам со своими комментами! Зато, я бы сказал, талантливым людям сегодня на порядок легче: они могут отовсюду дотянуться до знаний, даже если учителя никуда не годятся, а библиотеку растащили.

Образование не поспевает

Технологии нервируют людей скоростью изменений. Все адаптационные механизмы — от образования до культурных традиций — заточены на постепенные перемены, и мы испытываем дискомфорт, если что-то меняется быстрее, чем за поколение. Технология считается адаптированной, если ею пользуется 25% населения. С первого появления лампочки до того, как она зажглась в четверти всех домов, прошло полвека — целая жизнь в то время. Интернет пришел в Россию, и вот через 7 лет он в четверти домов, а еще через 7 — в каждом доме.

В первую очередь несостоятельно образование: призванное адаптировать новое, оно делает это крайне медленно. Мы активно используем мультимедийные средства, а учебный план не поменялся. Нафига эта информация сейчас нужна? Учитель должен был уже трансформироваться из носителя знаний в того, кто учит учиться. Система образования очень неэффективно тратит время ребенка, гораздо большему можно научиться на практике — запросто успеть стать миллионером, вместо того чтобы получать формальное образование.

Роботы интеллигентно помогут врачам

Многие медики резко против участия роботов в диагностике: хирургия — другое дело, а вот «когда я пальпирую — я ощущаю!». Но есть и понимающие, как важно уменьшить количество врачебных ошибок на этапе диагностики.

Прямо сейчас анализируются массивы диагностической информации — рентген, кардиограммы, диагнозы и результаты вскрытия. В машину будет загнана вся современная литература — такой объем не осилит ни один врач. Никто не требует, чтобы машина сейчас работала диагностом, но ее уже необходимо использовать для очень осторожных подсказок врачу, чтобы уменьшить количество ошибок, в том числе фатальных. Машина также может сократить процесс подбора препаратов с очень узко направленным действием.

Киберправо и этика

Кого должна задавить беспилотная машина — ребенка или взрослого? Этот вопрос надо перевести из области абстрактных этических дискуссий в область законодательства. Вопросы других резких нарушений этики регулируются, и тут должна появиться норма закона.

В США множество прецедентов эксплуатации средств повышенной опасности, и они покрывают почти все возможные ситуации с ИИ. Китайцы же составляют рейтинг, описывающий ценность каждого члена общества. Он содержит, в том числе, сообщения о плохих постах, глупостях в мессенджерах. Количество камер наблюдения, в real time распознающих, что делает население Китая, собираются увеличить с 200 до 450 млн.

Когда выяснилось, что люди стали надевать балаклавы, камеры научились распознавать по движениям (наши паттерны движений индивидуальны, как отпечатки пальцев). Так что там не будет вопроса, кого давить, а кого спасать. Давить — вредных членов общества, а спасать — полезных. Неэтично? Расскажите это китайцам!

Переучивайтесь каждые пять лет

Самых интересных сегодняшних профессий — оператора дрона, сммщика, тренировщика нейронных сетей, оператора 3D принтера — не существовало 10 лет назад. 3D оператор должен быть творцом — видеть, как убрать лишнее. Это же совершенно иной подход к проектированию, слом мозга современного инженера! Сегодня инженера будущего можно готовить только к тому, чтобы переучиваться каждые пять лет. Устал от гонки? Пойди в психоаналитики! Их не заменит ИИ, а понадобятся они очень многим!

Роботы заменят не всех

В ближайшие пару лет взаимодействие работодателя и соискателя не изменится: заводы не перестроятся, «Газпром» не прекратит существование, не закроются магазины. Будет уменьшаться доля работ, где, по сути, человеку и так делать нечего. Есть профессии, где можно было бы заменить людей роботами, но это чудовищно дорого и сложно.

Бессмысленно заменять сантехника — можно создать дорогущего робота, но проще отправить человека, который обнаружит и ликвидирует течь в трубе. Робот-хирург серьезно снижает количество смертей, но заменять роботом нянечку смысла нет. Операторов колл-центров выметут. Их цель — услышать запрос, зачитать с экрана ответ либо перенаправить на специалиста, а с этим легко справляется ИИ. И не жалко — человек достоин большего, чем сидеть оператором колл-центра.

Двигатели внутреннего сгорания будут запрещены в Европе через 15-20 лет. Под это уже сейчас подстраивается автопром, изменится структура ремонта, заправок.

Лучшие системы децентрализованы

Зачем чайнику захватывать ваш дом/мир? Для начала у него должен самозародиться инстинкт самосохранения. У нас он есть, но природа работала над ним много лет. Инстинкты не имеют отношения к интеллекту. Они нами унаследованы от предков. Задача убивать людей может быть поставлена человеком, и тогда машина сможет придумать такие способы, какие человечество еще не изобрело.

На Земле точно есть фанатики, которые хотят устроить судный день, у них теперь есть возможность помимо ядерной бомбы, биологического оружия, создать ИИ. Например, продавать те же чайники, которые умеют убивать людей. В этом реальная опасность, от которой мы должны защититься.

Но пока что наиболее квалифицированные люди работают на стороне добра. Яркий пример — распознавание спама. Те, кто обучают машины борьбе со спамом, работают эффективнее тех, кто обучают машины спаму. Если же представить, что силы хакеров лучше, чем силы «белых» программистов, обеспечивающих безопасность, то единственный выход — вернуть ситуацию, когда все управляется вентилями. Но ведь людей можно подкупить!

Вообще предположение, что умные системы так же иерархичны, как человеческое общество, — в корне неверное. Например, при управлении умным городом нам представляется гиперразум. Но уже экспериментально установлено, что светофор, управляемый сеткой, которая знает только про ближайшие 8 светофоров, способен минимизировать пробки. Хорошие системы децентрализованы.

Не приписывайте ИИ человеческих качеств

Нужны ли мы в будущем как биологические объекты? Хороший пример — шахматы. В 1997 год Deep Blue обыграл Каспарова, но люди не перестали играть в шахматы. Хотя сейчас у них ноль шансов против компьютеров. Мы приписываем машинам мотивации, которых у них нет, потому что у нас есть привычка к антропоморфности (перенесение человеческого образа и его свойств на других одушевлённых существ и предметы— Inc.).

Каков был бы типичный сценарий фильма, в котором революцию устроили роботы-землекопы? Антропоморфные роботы после работы с кирками приходят на подзарядку и в партийных ячейках обсуждают план действий, а потом идут в ближайший город громить капиталистов.

Представим теперь современный карьерный экскаватор. У него офигенный ИИ. Он лучше любого геолога разбирается в породе, но его никогда не выключают из розетки и он идеально заточен под одно дело. Об антропоморфности ИИ пора забыть. Скоро он будет в каждом столе и даже бокале с пивом.