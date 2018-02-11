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Спорт
11.02.2018
Тренер объяснил, почему лыжник Долидович сошел с дистанции

Старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Иван Листопад рассказал, почему старожил белорусской команды Сергей Долидович 11 февраля сошел с дистанции в скиатлоне.

Сергей Долидович

По словам тренера, погодные условия влияют на атлетов.

— Сергей подморозил нос и вновь, видимо, случился спазм легких из-за холода, поэтому он завершил выступление досрочно, — цитирует БЕЛТА Листопада. — В такой ветер и холод он не смог бежать.

Тренер заявил, что штаб сборной внимательно проанализирует выступление и других наших спортсменов.

— Ребята не очень довольны своим выступлением в прошедшей гонке, —добавил Листопад.

Домрачева: ветер и холод помешали показать более высокий результат

 
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