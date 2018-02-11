Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина прокомментировала скандальную историю с участием миллиардера Дерипаски и эскортницы Насти Рыбки.

– Вот просто писец, маленький белый пушной зверек писец – писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем, – заявила Юлия Латынина в программе «Код доступа».

Значит, по порядку. Есть некий секс-гуру Алекс Лесли – так он себя называет, – у которого есть гарем, — он это официально признает, — частью которого является девушка по имени Настя Рыбка, но, кажется, у нее официальная фамилия (она из Бобруйска) Вашукевич, но не важно. В общем, эта такая странная компания. Это такой почти тантрический культ, в рамках которого вот этот секс-гуру… не знаю, на что он живет, как бы девушки вроде сами дохода не приносят, если не заниматься их сутенерством. Но вот тут никто ничего не скажет. Не могу сказать.

Этим девушкам, которые ему раболепны, этот Алекс Лесли дает задания типа: «Пойди заведи этого парня в туалет, в течение 10 секунд склони на секс с тобой…». Там, конечно, на самом деле, вопрос о психической адекватности этих девушек стоит довольно остро.

И есть любимая российская тема, когда таких девушек пачками вывозят на яхты или на какие-то приемы, они проходят кастинг… Строго говоря, это не совсем проституция, потому что этим девушкам не всегда платят, но понятно, что они особо там никому не отказывают. И каждая готова убиться, чтобы заполучить себе своего Харви Вайнштейна, особенно если из Бобруйска.

И ситуация с этой дамой из Бобруйска была следующая, что вот по кастингу ее отобрали в числе шести девиц на яхту, где Дерипаска плавал в Норвегии. Обращались с ними, если посмотреть книжку… Я тут ее осилила вопреки советам Навального не читать и, кстати, получила много информации, потому что, знаете, как сказал Юнг, что литература – это, конечно, большой подарок для психиатра и тут же прибавил: «Я, конечно, имею в виду плохую литературу». Вот это большой подарок для психиатра, потому что по описанию видно, что на этой яхте – мы не будем употреблять слово «Дерипаска», — потому что она говорит просто об Олигархе и папе – Руслане и папе — обращались с ними, конечно, как со сливательницами для спермы, то есть выводили на лодку к хозяину, заставляли рано вставать, забывали кормить и всё прочее. Секс-обслуга.

Если верить ее книжке, напомню, где нет никакого Дерипаски, девочке очень хотелось залезть в постель в олигарху, и она всё записывала, что происходило на яхте и при этом советовалась все время с этим начальником гарема, который все время подкидывал ей разные творческие идеи, как понравиться олигарху. Ну, типа «когда он с тобой тра.ается, ты скажи, что хочешь, чтобы он при тебе тра.нул другую девочку». И я думаю, так оно и происходило. А вот он потом переспал с другой девочкой – некий олигарх – и она сразу своего…

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Удивительно, я думаю, как молодое поколение умеет эсэмэски писать, потому что она просто пишет эсэмэски в процессе минета, если верить ее описанию. Причем явно, эсэмэски доставляют ей не меньше удовольствия.

Она спрашивает: «Он же теперь другую девочку тра.ает, не меня. Чего делать?» Он дает ей совет: «Ты не ревнуй. Ты к нему подойти и скажи, что ты так возбудилась, когда думала, что он тра.ает эту другую девочку, что если он сейчас тебя не это самое, ты пойдешь и отлижешь у его 60-летней доверенной помощнице». И девушка это исполняет – совет своего секс-гуру, которому она следует, как раба, если верить ей. Я как раз сейчас скажу, почему нельзя верить ей. Бедная помощница, естественно, начинает орать, что «у тебя сумасшедшая девочка!». И как я уже сказала, самое потрясающее, что все вот это, девочка делает не сама, а со слов своего секс-гуру, который, как я понимаю, есть крестный отец этой книжки, потому что это такая реклама его методик.

Почему книжке не надо доверять? Потому что в книжке, действительно, чудовищно много вранья. Хотя, как выяснил, например, Навальный, там даты совпадают… Не то что даты, описания совпадают, как эта яхта плавала. Конечно, девочка — чудовищная дура и патологическая лгунья. Потому что вот кто такой патологический лгун? Это, как правило, человек, который занимает очень низкую позицию в жизни из-за своей глупости, и при этом он считает, что он такой умный, что он может всех обмануть.

Вот перед нами реально книжка девочки, которую привезли на яхту. Там, на яхте забывали кормить. Она пишет реально, как будто всё вращалось вокруг нее. Она хвастается с гордостью, что она склеила олигарха, хотя процесс склеивания олигарха, между нами девочками, заключался в том, что их в составе шести, как я уже сказала, плевательниц для спермы привезли… то есть ее выбрали одну из шести, и то по процессу видно, было, что их было четыре из шести.

И, более того, она там рассказывает невероятные вещи про себя же. Она говорит, что как только олигарх на нее положил глаз, она стала всех разводить и командовать всеми на яхте и всем остальным девочкам говорить, что она тут постоянная. Она это говорит с такой гордостью, как будто она не понимает, что она выглядит как полная дура, потому что это же яхта, и все знают, что она тут первый раз. Половина этих девочек там не в первый раз.

Более того, она рассказывает, что олигарх позвал их на эту яхту – держитесь ровно, не падайте, — чтобы посадить всем шестерым на вынос своих клонов. Помимо логистических проблем, которые это создает – представляете, шесть клонов олигарха вдруг вырастают, ну просто парк Юрского периода какой-то…

Дальше она рассказывает, что этот олигарх реально в нее влюбился и хотел везти ее в Японию. И тут она сбежала к своему любимому секс-гуру. Она вся такая нематериальная и воздушная. Это вот такой момент, потому что понятно, что такие девицы при виде миллиардов никуда не бегут. Но, видимо, просто все ее художества пересекли всякие границы и девушку просто забыли, выставили ее оттуда.

И потом, обидевшись на это и чтобы как-то это капитализировать, она вместе со своими секс-гуру написали эту книжку. То есть это, вообще, книжка из серии «Как даже проститутка никогда не должна себя вести». И она в рамках этой рекламы с поправкой на свою безграничную фантазию издает книжку, в которой она рассказывает, как в нее влюбился олигарх. Хотя, как я уже сказала, судя по всему, правда в этой книжке то, что ее однажды пустили на яхту и больше уже никогда не пускают.

Вопрос к Дерипаске: «Олег Владимирович, вы чего, охренели?»

Почему я это рассказываю? Потому что дальше вот в рамках все тех же психологических тренингов она 7 сентября прошлого года на пару со своей подружкой по прозвищу Травка совокупляется на улицах со случайным прохожим на набережной Тараса Шевченко в Москве, получает 7 суток ареста, получает новых подписчиков в Инстаграм, что было, видимо, частью всей этой акции. И дальше они изобретает новый способ пиара, и уже 26 сентября они появляются в латексных трусах в штабе Навального.

После этого они еще в октябре появляются голыми на морозе с бенгальскими какими-то огнями, зажженными у задниц на пикете у американского посольства на защите Харви Вайнштейна.

И вот это уже интересно, потому что, помимо того, с чего уже и взялся Навальный, там уже к этому времени нарисовался какой-то депутат из «Единой России». Интересно, как он встретился с этой девочкой? Я думаю, она напишет отдельную книжку. Это будет не менее интересно, чем про яхту или олигарха.

И перековавшись в любителя Путина, она обещает трам-та-ра-рам – то же самое сделать с Навальным, потому что она против кровопролития и не хочет кровавой резни мужиков. И к вопросу о замечательном облике этой девочки, потому что, она, как я уже сказала, абсолютный мастер троллинга, потому что уже после того, как всё произошло, она сначала заявила, что ее на яхте изнасиловали, предложила Дерипаске на ней жениться в рамках все того же секс-эпатажа. И предъявила Навальному претензии, что после секса на Набережной у нее в Инстаграме подписчиков прибавилось больше.

Но, я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN.

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И, собственно, все фантазии Насти Рыбки, как она вела себя на яхте, на ее совести, но там оказалось аудио и видео. И после того, как к Навальному пришли в офис эти девушки в латексных трусах, они стали смотреть, кто она такая, они стали разбирать Инстаграм. И там видят запись разговора Дерипаски и Приходько. И рассуждают они – на дворе 2016 год, как раз выборы Трампа – про российско-американские отношения. И видно, что Дерипаска перед этой девочкой хорохорится, и она начинает нести что-то неимоверное. Они что-то несут про Викторию Нуланд, которая плавала на каком-то китобойном судне российском, которая после этого не любит русских. Кто-то подпускает ехидную ремарку, что ее на этом судне изнасиловали. То есть понятно, что это такой безумный треп.

Ну, как бы вопрос к Олегу Владимировичу Дерипаске: Олег Владимирович, вы чего, охренели? Ну, я понимаю, что в некоторых ситуациях мужчины думают не головой, а головкой члена. Понятно, что человек даже вот перед этой девочкой – чего-то в ней было – он на нее запал, хотя это было на несколько дней. Но ведь это же известно, что это через них утекает. Ведь были уже все эти истории, почему перестали пользоваться услугами Пети Листермана.

Потому что известно, что, пардон, нет худшего шпиона… В 97-м, в 98-м году это уже всем олигархам было известно: хочешь знать, что делает твой конкурент, посмотри, куда он последний раз летал и расспроси девочек. Но предохраняться же надо, не в смысле презерватива, а есть же другие способы предохранения. В конце концов, я не знаю, можно не русскоговорящих девочек завезти, можно польских девочек завезти, можно румынских девочек завезти. Можно обратиться, в конце концов, к какому-то проверенному агентству, чтобы не происходило вот такое.

Потому что дело не в том, где плавал Дерипаска. Моральный облик Дерипаски, во-первых, никого не волнует. Во-вторых, его только жалко в этой ситуации. И дело не в том даже, где плавал Приходько. Вот, значит, говорит Навальный, что это взятка Дерипаски Приходько… Ну, знаете, это у нас настолько в порядке вещей в России, что, конечно, прежде чем поменять этот порядок вещей, нужно будет поменять более серьезно другие.

Но главное другое. Напомню, в какой связи фамилия Дерипаски возникала в спецрасследовании прокурора Мюллера. Есть такой Пол Манафорт, пиарщик, которому Дерипаска давал денег на какой-то проект. То есть должен Пол Манафорт Дерипаске. И даже в 2014 год, если я не ошибаюсь, Дерипаска подавал на Манафорта в суд. И, видимо, чтобы как-то урегулировать этот вопрос, Манафорт, которому, видимо, бабло не хотелось отдавать, в 2016 году начал писать Дерипаске, что, поскольку он был в этот момент начальником штаба Трампа, что «вы знаете, если вам нужны брифинги об избирательной кампании, я должен вам дать». И до сих пор Пол Манафорт сотрудничает с комиссией спецпрокурора Мюллера. В Америке все повернуты на поиске русского следа на американских выборах.

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Русский след там действительно был в том смысле, что русские вмешивались в выборы, но никто не может найти, потому что никто не может доказать и справедливо не может доказать, — потому что нельзя доказать то, чего нет в американской юстиции. Это только российская юстиция может доказать то, чего нет — что Трамп как-то участвовал в этом вмешательстве.

И самое близкое, что сейчас комиссия Мюллера будет иметь – это как раз вот ровно эту девочку Настю Рыбку и ровно эту запись в Инстаграме, потому что о чем там говорится – вот она недостающая связь между начальником избирательного штаба Трампа, с одной стороны… Потому что, ну что он там предлагал Дерипаске? Мало ли что он предлагал Дерипаске. А оказывается, приблизительно в этот момент Дерипаска плавал на яхте с Приходько, который является действительно одним из главных людей в России по внешней политике, и они обсуждали там кого? Российско-американские отношения и Викторию Нуланд.

Получается, что Алексей Навальный впервые представил реальные доказательства не просто вмешательства России в американские выборы, а сговор члена штаба Пола Манафорта именно с Россией. Как я сказала, я не сторонник того, что у Трампа были связи с Россией. Я считаю, что это агитпроп демократов, который высосан из Пальца. Но вот Алексей Навальный провел расследование, которое не могли провести ФБР, ЦРУ, директор Национальной разведки, спецпрокурор Мюллер, я уж не говорю о придурке Кристофере Стиле.

Вот, собственно, размер того, что сделал вчера Алексей, невозможно переоценить. Вот вчера вышло то, что может реально привести президента Трампа к импичменту. И самое удивительное, что Алексей бы никогда это не сделал, если бы не феерическая девочка Настя Рыбка, у которой теперь будет грандиозная реклама. Кстати, не бойтесь, ничего с Настей Рыбкой не будет. У Насти Рыбки будет просто очень много фоловеров теперь в Инстаграме.

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И, конечно, в этой истории теперь два вопроса. Первый я уже сказала: Ребята, какого же хрена? Надо же понимать, что девки стучат. Это было известно еще с 97-го года, когда айфонов не было – они уже тогда стучали просто так.

К тому же еще прекрасный момент, что эта девочка теперь большая запутинка, и вот этот депутат «Единой России», который работает на некоего политолога Минченко… Это к анекдоту: Вот кто у нас поддерживает Путина! Это же тоже можно везде постить. Вот у нас Путин тут прилетал в Красноярск, и люди в самолете сидели полтора часа на морозе, потому что прибежала с выпученными глазами служба безопасности и не то, что она людей в аэровокзал отвезла, и не то, что она им запретила взлетать. Она запретила сию секунду закрыть дверь самолета. А на улице минус 15. И люди так сидели.

Я когда это слушала, я думала: эти люди будут голосовать за Путина или нет? Но вот этим людям нужно показать еще эту прекрасную девушку, которая, конечно, очень красивая девушка, и которая агитирует за Путина, а заодно тра.ается на набережной с прохожими.

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И, конечно, вторая составляющая этой истории – американская. Потому что есть Манафорт, который сотрудничает с Мюллером и ему предъявили до сих пор только одну вещь, а именно то, что он получил от Януковича десятки миллионов долларов и не зарегистрировал их.

И была вторая вещь, которую Мюллер не предъявлял, но которая была в запасе у него – что Манафорт работал на Дерипаску, работал на него, взял у него деньги в долг и не отдал, а за это предлагал брифинга о том, как идет избирательная кампания Трампа. И раньше это была очень слабая позиция. Где Дерипаска, а где Путин? Докажите.

Вот это фантастическая картинка: Дерипаска, который заискивает перед Приходько, который несет что-то про Викторию Нуланд, про приятельницу Приходько, про рыболовный траулер… Ведь американцы, которые сейчас внимательно всё это слушают, они же этого не забудут: и рыболовный траулер, и что ее там изнасиловали. Это же будет просто хит сезона.

И, конечно, отдельной вишенкой на торте для американских феминисток будут эти голые митинги в защиту Вайнштейна.

В общем, как я уже сказала, вряд ли это достигнет самого Трампа, потому что все-таки не Трамп предлагал эти брифинги, но вот спасибо эскортнице Насте Рыбке, которая сходила к Навальному после того, как поплавала на этой яхте и выложила фоточки и даже записи в интернет.

Мне, конечно, очень жалко, с одной стороны, Олега Владимировича, потому что он же хотел легализоваться в США. Вот «Ведомости» недавно публиковали замечательную статью о том, как Дерипаска купил особняк в центре Вашингтона площадь в 2 тысячи квадратных метров, а теперь ему на западе такая же история, как с британским министром НРЗБ. Потому что это же вам не скучные финансы. Это история с красивыми девочками, которая всегда интересней, чем скучные финансы.

И, конечно, это история про прозрачный мир. Вот это как с «Буком»: вот ехали солдаты и фотографировались с «Буком»; кто же знал, что этот «Бук» потом собьет «Боинг». Девочка просто хотела пиара. Она его получила. Единственный, кто НРЗБ в этой истории – это, как я уже сказала, секс-гуру Алекс Лесли со своим гаремом. Бедный Олег Владимирович. В общем, Алексей Навальный рулит.

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