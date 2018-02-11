«Вот где жирные коты залегают! Скоро они погонят на выборы пенсионеров, студентов и прочих»

Белорусы обсуждают среднюю зарплату чиновников, превысившую 1300 рублей.

Как сообщает FINANCE.TUT.BY, средняя зарплата в госуправлении в декабре выросла до 1308,1 рубля. Это почти на 313 рублей больше, чем средняя по стране.

По сравнению с ноябрем средние заработки госуправленцев выросли почти на 232 рубля.

Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?

Народ: «Откуда и за какие деньги у них коттеджи по миллиону у.е.?»

В Байнете народ задается вопросом: «А что они производят? Жиры?»

«Это средняя зарплата, то есть с учётом низшего звена, обслуживающего персонала, технических работников. Так какая же зарплата у кабинетных сидельцев? Вот где жирные коты залегают! Сколько ни паши на производстве или на селе, сколько ни плати налогов — всё они съедят.

Скоро эти коты погонят на выборы пенсионеров, студентов и прочих ... Голосуйте за их жирную пайку!» — не скрывает эмоций пользователь дискуссионной площадки talks.by.

«Если у них такие зарплаты, тогда спрашивается, откуда и за какие деньги у них коттеджи по миллиону у.е.» — удивляется другой форумчанин.

«650 $ для госуправленца разве много?» — встал на защиту чиновников участник дискуссии.

И получил ответ:

«Госуправленцы должны получать ровно столько, сколько зарабатывают. На данный момент с учетом их «заслуг» пособия по безработице вполне хватило бы, а заодно бы подумали, как людям прожить месяц на такое пособие!»

«У Лукашенко зарплата 3-4 тысячи в месяц – это меньше, чем у пилотов. Может, пошел бы он в летчики, и жизнь была бы другая»