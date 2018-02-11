Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на эскортницу Настю Рыбку

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) из-за публикации в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров.

Об этом РБК сообщил его представитель.

Олег Дерипаска. Фото Сергей Савостьянов / ТАСС

Именно в рамках этого иска Усть-Лабинский районный суд велел закрыть доступ к расследованию Фонда борьбы с коррупцией про отношения Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, в которых использовались публикации из инстаграма Насти Рыбки.

— Суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам <…> до момента разрешения спора по существу, — заявил он.

Еще одним ответчиком по иску является Алекс Лесли (Александр Кириллов), автор тренингов по соблазнению и «наставник» Насти Рыбки. Из слов представителя Дерипаски следует, что он также публиковал сведения о миллиардере.

— Ответчиком по иску Алексей Навальный не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения, — уточнил собеседник РБК.

8 февраля Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что Олег Дерипаска отдыхал на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой вице-премьеру.

Расследование во многом основывалось на фотографиях из инстаграма предполагаемой сотрудницы «индустрии эскортных услуг» Насти Рыбки, которая была с ними на яхте.

9 февраля Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ удалить из публикаций о расследовании ФБК фотографии и видео. На следующий день выяснилось, что само расследование на сайте Навального и видеоверсия на ютьюбе внесены в реестр запрещенных сайтов и могут быть заблокированы.

Решение о блокировке расследования принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Олег Дерипаска зарегистрирован в Усть-Лабинском районе, туда перечисляется половина налогов, которые платит бизнесмен.

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