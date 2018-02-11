Уролог: мужской климакс часто наступает даже раньше, чем женский!

Как мужчине не похоронить себя заранее, правильно пережить период климакса – оказывается, он есть и у мужчин! – и что делать женам, чьи мужья отказываются идти к врачу, в рубрике «Закрытый прием» рассказал уролог Антон Главинский.

Досье «КП»: Главинский Антон Сергеевич - уролог, окончил БГМУ, имеет смежные специализации по терапии, хирургии и ультразвуковой диагностике. Член Европейской и Белорусской ассоциаций урологов, Европейской ассоциации сексуальной медицины. Фото Святослава Зоркого, kp.by

- Антон Сергеевич, считается, что климакс – это удел женщин. Но в организме мужчины с возрастом происходят изменения, по сути, c теми же симптомами – от депрессии и набора веса до уменьшения сексуального влечения. Получается, и мужчинам не избежать климакса?

- Да, просто у женщин можно четко выделить периоды: предклимактерический, период климакса и постменопауза, у мужчины же нет столь резко отграниченного гормонального рубежа, есть только понятие андрогенодефицита – дефицита тестостерона.

Еще у женщин есть преимущество: целые сообщества борются за заместительную гормональную терапию (ЗГТ) – спасают женщин и их качество жизни от депрессии, возвращают хорошие метаболические показатели, либидо, повышают иммунитет. Мужчина же и тут обделен.

До сих пор не лучшую службу служит извечный штамп: мужчина – априори сильный, всегда и всем должен. Не допускается мысли, что в какой-то период жизни и он может нуждаться в помощи, в том числе медицинской.

Важно не забывать про гормональное здоровье мужчины. Многие из тех, кто ко мне обращается, испытывают синдром андрогенного дефицита (САД), по сути – мужской климакс, гораздо раньше, чем женщина вступает в период климакса.

Метаболический синдром – малоподвижность, набор веса и ряд метаболических нарушений – это бич XXI века. САД – или мужской климакс – это одна из составных частей того самого метаболического синдрома.

Мужчина, находясь в этом состоянии, даже не подозревает, что ему нужна помощь. Пришел с работы: «Я устал». Ну так работал – закономерно же! Еще год-два назад прибегал с работы, хватал в охапку жену - и жизнь продолжалась. А сегодня ничего не хочется.

Есть понятие «серая зона тестостерона» – вроде как показатель почти попадает в норму тестостерона, подумаешь! Но 20% от нижней планки норматива – самая коварная серая зона: вроде формально с ним все хорошо, а симптомы дефицита тестостерона потихонечку прогрессируют.

Находясь длительно в этом периоде – когда по бумажкам все красиво, а в жизни не так – мужчина не замечает приближение климакса: тестостерон упал, а он и не заметил. Потому что уже привык чувствовать себя плохо.

«Не ждите, когда организм износится, - можете превратиться в женщину в климаксе»

- Результаты крупного международного исследования, в котором приняли участие несколько тысяч мужчин, показали, что после назначения тестостерона мужчина становится активнее, физически выносливее, морально устойчивее – одним словом, оживает.

Единственный момент – исследование проводилось на пожилых мужчинах за 60. Но их кости уже разрушены, сердечно-сосудистая система изношена. Это как в старенький «Запорожец» залить 98-й бензин – да, он супер провезет, но очень недалеко – потому что сгорит к чертовой матери от того, что уже заезжен жизнью и конструкцией.

То же самое и с мужчинами: не ждите, когда организм износится! Без тестостерона мужской организм становится таким же, как и у женщины в климаксе. Это и остеопороз, и ожирение, и предынфарктное состояние – куда его теперь стимулировать?

Косметические дефекты – бог с ними. Но еще происходит и коварный процесс: эстрадиол – женский половой гормон – образуется из тестостерона, который содержится в нашей жировой ткани. Чем больше жировой ткани – тем сильнее она съедает наш тестостерон, превращая мужчину в женщину.

Получается замкнутый круг: мужчина приобретает женскую внешность – фигура толстеет, обвисает – он угасает. И это не столько косметический дефект, сколько страшный симптом того, что мужчина разрушается – он уже перешел в стадию формирования себя женщиной, и его здоровье дальше развивается по сценарию женщины в климаксе, если ей не дают гормонозаместительную терапию...

- Внезапные инфаркты и инсульты у мужчин в еще достаточно молодом возрасте – тоже оттуда?

- Конечно. Тестостерон получается из хорошего холестерина. Но если тестостерона с возрастом вырабатывается меньше, куда организму девать холестерин? Некуда. И этот хороший холестерин начинает переходить в плохой, поражая сосудистую систему.

Нарушение метаболизма холестерина идет рука об руку с ожирением и преддиабетом, жировая ткань накопилась и еще глубже подавляет тестостерон – цепочка замкнулась, человек метаболически повержен.

И из этого состояния его уже сложно вывести даже врачам. Поэтому 40-летнему мужчине ни в коем случае нельзя отмахиваться: «Что ж вы хотите? Я уже не тот».

«В Европе мужчина старше 60 имеет хотя бы один половой контакт в неделю»

- В Европе считается нормой, когда мужчина старше 60 лет имеет хотя бы один половой контакт в неделю. А у нас и в 40 не у каждого получается с их позицией: «А чего ж вы хотите?..»

Когда приходят такие пары – один не хочет, второй не надо – я про себя называю их «семейная идиллия». С одной стороны - ячейка общества, но эти люди уже не живут, а доживают – потерян интерес ко всему… Плохо то, что у нас доживать начинают уже с 30 - 35 лет.

- Какой выход? Идти к доктору, который назначит гормоны? Это страшно – в голове сразу маячит диагноз «рак».

- Это дичайшее заблуждение. Простата кроме того, что выполняет различные функции, такие как удержание мочи, а также участвует в эякуляции, еще и перерабатывает тестостерон. Не получая его, клетки простаты сидят и не знают, что им делать. А не зная, начинают мутировать.

Выявлено и доказано, что дефицит тестостерона провоцирует рак предстательной железы в такой же степени, как его избыток и норма. Но если в последних двух случаях может вырасти рак предстательной железы высокодифференцированный – его клетки очень похожи на клетки простаты и не такие злокачественные, то на фоне дефицита тестостерона растут агрессивные, крайне мутировавшие раки, которые быстро метастазируют и убивают. Так что в разрезе рака дефицит тестостерона в разы хуже, чем его избыток или норма.

Но есть оговорка: если у мужчины уже зарождается рак простаты, дай ему тестостерон – конечно, рак простимулируется. Простимулируются нормальные клетки, и раковые тоже. Поэтому ЗГТ тоже нужно давать по показаниям и лишь тем мужчинам, у которых – мы должны быть уверены! – не зарождается рак. Как и женщины, такие мужчины перед назначением гормонов проходят тщательное обследование.

Что касается тестостерона, то доктору зачастую даже не надо назначать гормон. Иногда достаточно разорвать эту метаболическую цепочку – и все восстановится само по себе. Нужно блокировать момент наступления преддиабета, нарушение метаболизма, заставить человека чуть-чуть похудеть, таким образом увеличив количество тестостерона.

Мы же еще все сидим по офисам и испытываем дичайший дефицит витамина Д, который очень сильно помогает в метаболических процессах. Глядишь, полцепочки оборвем – вторая сама отпадет.

«Если флегматику слегка увеличить тестостерон – он может стать холериком»

- Получается, что если у мужчины средних лет апатия и он «какой-то не такой» – это уже повод обратиться к врачу?

- Конечно. А у нас идут к врачу, когда уже так прижало, что и врачу отжать трудновато (улыбается). Если мы говорим об апатичном человеке, который к тому же испытывает дефицит тестостерона, тут симптомы неявные. Такой может и инфаркт пропустить с учетом того, что «ну покалывает что-то – и ладно». Ему даже лень подняться – апатия, депрессия, но «никуда не хочу».

Да, порой дело не в тестостероне, а в характере. Но бывает, что если флегматичному мужчине, отягощенному климаксом, слегка увеличить тестостерон – он может стать холериком (улыбается). Не зря говорят, что тестостерон – это король гормонов и гормон королей.

Если вы заметили, что всю жизнь могли свернуть горы, а последние полгода-год трудно встать с дивана – и не потому, что не можете, а потому что лень – это уже признак снижения тестостерона.

Депрессия? Так депрессия тоже порой порождается дефицитом тестостерона. Вы всю жизнь были поджарым, а сейчас животик вырос и со всех сторон раздало? И это звоночек.

Сказали, что у вас сахар растет и превышение плохого холестерина? И это может быть связано с дефицитом тестостерона.

- Сколько было самому молодому пациенту, которому вы назначали тестостерон?

- Это был достаточно молодой мужчина, и у него были все звенья цепочки метаболического синдрома: холестерин, сахар, ожирение, резкое падение либидо. Он признался: «Я устал с этим бороться, дети у меня уже есть – помогите!»

Обследовав и проведя курс лечения, пришли к выводу, что стоит попробовать ЗГТ. Он расписался в том, что понимает, что после назначения ЗГТ больше своего тестостерона у него уже не будет – получая гормоны извне, организм перестает вырабатывать свои.

Но современные препараты позволяют не сидеть на таблетках каждый день, а делать уколы три-четыре раза в год. Есть пластыри и гели, но зачем мучиться, если можно сделать один укол в квартал?

Мы знаем про ранний климакс у женщин. Так почему не рассматриваем ранний климакс у мужчин, которым еще можно помочь, не доведя их до остеопороза, ожирения и проблемам с сосудами? Можно поддержать организм уже сегодня, чтобы такие мужчины счастливо активно дожили до 60-80 лет.

- Что делать жене, которая видит симптомы у мужа, но тот отказывается идти к врачу?

- Если мужчина чахнет на глазах, первое, что важно – правильная реакция жены. Она должна поддержать. Не ворчать: мол, лежишь на диване, такой-сякой! Для начала начните его нормально кормить, если не сделали это до сих пор: никаких колбас-пельменей-бутербродов-жирных супов.

Загляните в интернет – там масса рецептов с продуктами, хорошо влияющими на метаболизм: начиная от зелени, заканчивая правильно приготовленными овощами, которые дадут длительное насыщение и в то же время разрушат метаболические реакции, связанные с углеводным обменом. Замените жирные котлеты и вареные колбасы стейками средней степени прожарки. С хорошим вкусным гарниром из овощей, а не из макарон.

Второй момент – присядьте к нему на диван, где он залег, и доверительно сообщите: «Ну что, полежал? Пошли, прогуляемся». Уже движение, глядишь – там и интерес в глазах появился. А завтра - в кино или на выставку. Заинтересуйте его.

Питание плюс двигательная активность уже дадут хороший прилив организму в плане нормализации метаболических процессов, он начнет оживать. А затем, когда апатичное сознание будет в прошлом, аккуратно закиньте идею еще раз: «Может, заглянем к доктору? Вдруг он нам посоветует что-нибудь такое, чтоб совсем интересно жить стало?»

Фото Святослава Зоркого, kp.by

Но покупать в аптеке по совету соседки таблетки и тайком крошить в суп мужа – это не выход. Помогая, нужно руководствоваться главным принципом спасителя: «Не навреди!»