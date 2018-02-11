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Лица
11.02.2018
7 странностей Ким Чен Ына

На этой неделе глава КНДР Ким Чен Ын протестировал новый троллейбус, прокатившись на нем по ночному Пхеньяну.

Северокорейский руководитель прокатился на общественном транспорте вместе с женой. Но её снимали только со спины.

О других странностях Ким Чен Ына пишет Adme.Ru.

Дата его рождения неизвестна

Ким Чен Ын родился 8 января либо 5 июля 1982-го, а может, 1983 года. А может, вообще 84-го. Почему такая неразбериха? Поговаривают, лидер хочет казаться старше и солиднее, потому официальный год его рождения — 1982-й. Но разведка Южной Кореи сообщает, что наш герой все же родился на 2 года позже.

Его брови становятся все короче

На фото, сделанных в разные годы, видно, что с бровями лидера КНДР происходит что-то странное: они укорачиваются. Говорят, что он выщипывает их, чтобы больше походить на своего отца, Ким Чен Ира. Конечно, остается только гадать, так как было бы странно, если бы последовало какое-то официальное объяснение.

Он отбирал девушек для местной поп-группы

В Северной Корее тоже есть поп-музыка, правда, она не походит на нашу: к примеру, вместо патлатых музыкантов исполнителям аккомпанирует военный оркестр, а в клипе непременно нужно показать, как хорошо живет северокорейский народ.

Одним из самых известных герлз-бэндов КНДР считается ансамбль «Моранбон» (уверены, что вам интересно посмотреть запись с концерта). Так вот, говорят, что отбором девушек в ансамбль занимался сам вождь.

Он официально носит такие титулы

Само собой, это титул «Высший руководитель КНДР, руководитель партии, армии и народа»

А также:

«Новая звезда»

«Блистательный товарищ»

«Гений среди гениев»

«Маршал КНДР» (с 2012 года)

Помимо прочего этот человек имеет ученую степень по физике в Университете имени Ким Ир Сена и докторскую степень по экономике частного малазийского университета HELP.

Он учился в Швейцарии под другим именем

В одной престижной школе под Берном, Швейцария, с 1998 по 2000 год учился студент из Северной Кореи, зарегистрированный как сын члена посольства. Он не сообщил подробности о своей личности и числился под именем Пак Ын или Непак.

Был ли это сам будущий солнцеликий вождь, остается лишь догадываться, глядя на фотографии плохого качества. Но люди, которые учились с ним, считают, что это и впрямь Ким Чен Ын. Они вспоминают, что он был забавным, интересовался спортом больше, чем политикой. Учился не очень.

Он улыбается и смеется на большинстве фото

Посмотрите на несколько фотографий политика, который нагоняет ужас на многие страны. Это он на священной горе Пэктусан.

А это испытывает тактические ракеты.

Часто выглядит не к месту, что лидер такой серьезной страны сияет как медный таз, но все очень тщательно рассчитано: Ким Чен Ыну важно продемонстрировать народу, что он просто воплощение радости.

«Первые леди ада»: самые красивые жены мировых диктаторов (фото)

 

 
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