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Комментарии
10.02.2018
Александр Чубрик, TUT.BY
«А-доставка», или C чего начинается родина

Хоть Год малой родины объявили только сейчас, идея, судя по всему, возникла давно.

Фото с сайта TUT.BY

Еще 22 сентября 2017 года был подписан указ со скромным названием «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Разработчики документа проявили заботу о малых родинах уже тогда — и «либерализовали» торговлю алкоголем на селе.

Раньше имела значение площадь магазина — теперь можно продавать в любом. Раньше индивидуальные предприниматели могли только «наливать» — теперь могут продавать «с собой». И самое главное, теперь можно организовать службу «а-доставки» (доставка алкоголя «аўталаўкамі»), не имея своего магазина, торгующего алкоголем. Указ вступил в силу с 1 января 2018 года. Но это не изолированный документ, нет! После официального объявления тематики нынешнего года все стало на свои места, и грандиозный замысел предстал перед пытливым читателем во всей красе.

С чего начать? Декрет № 1, конечно. Чтобы комиссии на местах не простаивали без работы, благодаря «а-доставке» им подкинут «лиц, ведущих асоциальный образ жизни», — продажа алкоголя «с колес» даже на самых депрессивных территориях позволит и акцизы в бюджет собрать, и асоциальности образу жизни добавить. Заодно и бывшие самогонщики работы лишатся и в комиссии придут — трудоустраиваться.

Но это краткосрочный эффект. Дальше — больше. Не секрет, что Год малой родины назревал давно — во многих районах депопуляция достигла угрожающих размеров. И не только на селе. Мы говорим о высокой урбанизации Беларуси, но сколько у нас городских поселков с населением меньшим, чем у «деревень» вокруг Минска? Конечно, сама по себе такая депопуляция бюджету не страшна — основные налогоплательщики живут в крупных городах. Опасность именно в том, что малые родины все еще заселены. И те, кто там живет, требуют не только работы, но и социальной и физической инфраструктуры. Врачи, соцработники, почтальоны… Ремонт телефонных линий, дорог, мостов… Сплошные расходы!

Идея с «либерализацией» продажи алкоголя убивает двух зайцев: ускоряет вымирание мелких населенных пунктов и, пусть даже только на время, повышает налоговые поступления. Вымрут малые родины — не нужны будут все связанные с ними расходы бюджета. И для туризма хорошо — «цуд некранутай прыроды»!

Ну, и ПВТ, наконец, развернется. Дроны будут сеять, полоть, копать, жать и молотить. А для любителей сельской жизни устроят хакатон и замутят дополненную реальность: надел очки, поглядел вокруг — хаты стоят, люди в национальных строях ходят, жнеи одна другой краше, а косцы — все как на подбор. Идиллия! И все благодаря доставке «чернила» в каждый дом. От сердца к сердцу.

Если алкогольная (совсем не «анти-»!) политика Беларуси сохранится в том же русле, то наша довольно малая родина станет еще меньше. И в этот год, и потом тоже. Давайте просто признаем, что после снижения инфляции (долгое время именно она больше всего беспокоила белорусов) алкоголизм стал основной проблемой нашего общества. В нем корни множества проблем: детская бедность, плохое здоровье, безработица, преступность, насилие в семье… А бороться с ним можно только одним способом — снижать доступность алкоголя. И Год малой родины — отличный повод начать это делать. А пропьем малые родины — не убережем и большую…

Без «клочка земли» в голове

 
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