Почему безвиз не дал эффекта: пользователи дали властям советы

«Конечно, этого недостаточно», – так вице-премьер Анатолий Калинин оценил количество туристов, посетивших Беларусь по безвизовому режиму.

Их было 83 тысячи, сообщил чиновник, передает БЕЛТА.

Фото с сайта pressphoto.by

Напомним, пятидневный безвизовый режим для граждан, въезжающих через Национальный аэропорт Минск, начал действовать в феврале 2017 года. Вероятно, вице-премьер привел данные за прошедший год.

В любом случае цифры действительно не впечатляют. Тем более, что вице-премьер не привел сравнения, сколько туристов посещало нашу страну через Национальный аэропорт до введения безвиза. Насколько выросло их количество? Для скольких иностранцев безвиз действительно стал поводом приехать в нашу страну?

Любопытными оказались советы Анатолия Калинина по поводу того, привлечь туристов в нашу страну.

– Должны быть буклеты, проспекты, другая справочная информация о стране в наших железнодорожных составах, самолетах, аэропортах. Чтобы человек мог сразу видеть, куда он может приехать, какие достопримечательности посетить, – пояснил чиновник.

На дискуссионной площадке talks.by с этим мнением не согласились.

«Если безвиз только самолетом, причем тут поезда и прочее? Кроме дешевой проституции о Минске в интернете ни слова, далеко нам еще до центра Европы».

«А як можа «Белавія» прывезці больш? без «Райнэіра» і не будзе больш».

«Пока не откроют сухопутную границу, ничего не изменится!»

«Что-то я не видел буклетов ни про Турцию, ни про Египет, ни про Крым».

«Достопримечательности в Беларуси? Не густо для Европы и на любителя... Про условия отдыха по месту промолчу».

«Буклеты – только не с рекламой, а видами… ответственности для туристов: что можно, что нельзя делать в РБ, со ссылками на местные статьи и кодексы».

«Я думаю, что после приключений француза с патроном, сюда еще меньше туристов поедет».

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«Спускайтесь уже на землю, этот постакалиптический совок в центре Европы обильно сдобренный удобрениями с Чернобыльской АЭС никому не интересен и не нужен».

«О чем речь? За 25 лет существования нашей страны, мир знает, что в Беларуси есть президент Лукашенко, картошка и трактора. Все. 50% считает нас Россией. Как вы будете завлекать туристов? Буклетами? Не смешите».

«Необходимо поучиться у той же Грузии по продвижению страны на зарубежных рынках! Сейчас 90% усилий должно быть направлено на продвижение Беларуси в Интернете за рубежом. Надо выделить 15 стран, откуда уже едут в Беларусь, и забить там интернет информацией о Беларуси. Да, у нас не так и много есть чего посмотреть, но есть. Сюда едут, и поедут больше, если будут ЗНАТЬ. Цена вопроса продвижения страны в Интернете в 15 странах в месяц где-нибудь 15-20 тысяч долларов + стоимость изготовления контента. Для страны – копейки».

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