Беларусь – Германия – 1:1: Саснович неожиданно уступила Лоттнер

Второй поединок четвертьфинального матча Кубка Федерации Беларусь – Германия наших болельщиков не порадовал.

После того, как Арина Соболенко взяла верх над Татьяной Марией, ожидалось, что Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) без особых проблем справится с Антонией Лоттнер (149). Но не тут-то было.

Молодая немка ничем особо не удивила. Беда в том, что Саша в этот день была не похожа сама на себя. Даже по телекартинке было понятно, что первая ракетка Беларуси в силу каких-то причин чувствовала себя плохо. Это после матча подтвердил и капитан команды Эдуард Дубров.

В результате, ведя в счете 5:3 в первом сете, Саснович отдала четыре гейма подряд. Во втором мучения продолжились. Как следствие – 5:7, 4:6, и счет в матче Беларусь – Германия сравнялся.

Продолжение следует в воскресенье. Планируется, что 11 февраля первыми на корт выйдут Александра Саснович и Татьяна Мария (58).