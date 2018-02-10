«Настя Рыбка» предложила Путину встретиться: обещает рассказать много интересного

Соответствующее видео бобруйчанка выложила у себя в Instagram.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 10, 2018 в 2:19 PST

По ее словам, у нее собралось много информации, которая могла бы заинтересовать «некоторых людей в Российской Федерации».

— Поэтому назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду рада с ним познакомиться и поделиться той инфой, которая у меня есть, — заявила Рыбка.

Она утверждает, что информация касается сотрудников, служащих, а также лично Путина и предлагает связаться с ней в течение недели любым удобным способом.

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В другом свежем видео Настя Рыбка обратилась к Дерипаске, Навальному и Приходько:

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 10, 2018 в 4:02 PST

– Дорогие Олег, Леша и Сережа. Давайте мы не будем ругаться. Давайте вы не будете делить ни меня, ни Россию. Я знаю, что вы прекрасно дополните друг друга в сексе. Давайте вместе встретимся, вы получите достаточно любви и вам перестанет хотеться набить друг другу морды.

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