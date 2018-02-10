Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»

2017-й был богат на значимые события, среди которых не затерялись «бунт» офицеров милиции в Кричеве и смерть в учебном центре в Печах солдата срочной службы Александра Коржича. Они продемонстрировали, что крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны.

Фото с сайта sn-plus.com

И их внутренний «иммунитет» уже откровенно не справляется, он способен бороться только с проявлениями болезни, загоняя сами болячки внутрь милицейского и армейского организмов, подальше от глаз сторонних наблюдателей.

Это признаки дисфункции системы управления силовыми структурами Беларуси. С советских времен так повелось, что во главе их стоят люди в погонах, отдавшие не один десяток лет службе. Я уверен и знаю, что руководители силовых ведомств нашей страны в своей сфере профессионалы высокого уровня.

Но вот как руководители-администраторы вверенных им ведомств — есть вопросы. Потому что сфера госуправления — вещь не менее сложная, чем военная стратегия или оперативно-розыскная деятельность. Качественный управленец «лепится» всю свою сознательную жизнь.

В том числе и по этой причине в Европе давно действует принцип разделения политического и специального руководства. Во главе силовых ведомств стоят гражданские министры, которые ведают финансовыми, административными и политическими вопросами. А генералы занимаются тем, для чего их готовили: защищают и нападают. Каждый отвечает за тот участок, где он может быть наиболее эффективен.

Конечно, есть и политический фактор: в современном демократическом обществе люди в форме — это сословие на службе у налогоплательщиков. Они контролируют силовые ведомства через избранных/назначенных посредством демократических процедур управленцев. Такая система называется гражданским демократическим контролем за сектором национальной безопасности. И эта система эффективна по ряду причин.

Во-первых, она позволяет избежать профессиональной деформации. Любая сложная система (силовые ведомства тут не исключение) со временем подвержена деградации. Внутренние слабости и проблемы накапливаются. Для человека из системы эти процессы могут протекать незаметно, многие вещи изнутри воспринимаются как норма. И только со стороны, как говорят, человеку с незамутненным взглядом видны проблемы и точки напряжения, которые способны обрушить всю конструкцию силового ведомства. Руководитель, пришедший со стороны, придает системе гибкость и динамику, содействует повышению ее адаптивности, не дает закостенеть.

Во-вторых, человек, в течение десятилетий работающий внутри системы, приобретает не только профессиональный опыт. Он обрастает сложной системой связей, зависимостей и обязательств. Поэтому обычная история, когда, занимая высокий пост, руководитель со временем начинает продвигать людей по принципу симпатий, а не профессионально-деловых качеств. Дальше — больше. Руководитель начинает покрывать провалы или еще хуже — преступления своих приближенных. Тогда система фаворитизма перерастает в круговую поруку.

В-третьих, человек со стороны настроен на то, чтобы доказать свою состоятельность и успешность в качестве управленца. Он стремится добиться позитивного результата, повышения эффективности вверенного ему ведомства. И не подвержен чувству корпоративизма и клановости, направленных, прежде всего, на сохранение в неприкосновенном виде даже того, что уже отжило и не эффективно.

В-четвертых, специфика любого силового ведомства — в наличии значительного объема секретной деятельности. Суть и значение деятельности силовиков зачастую скрыты или непонятны для налогоплательщиков. Люди неохотно тратят деньги на то, чего они не понимают или что от них прячут. И в этой ситуации критически важным становится доверие граждан к генералам. Гражданский руководитель силового ведомства выступает в роли своеобразного посредника, мостиком между обществом и силовиками, являясь доверенным представителем налогоплательщиков внутри сектора национальной безопасности. Доверие налогоплательщиков к демократическим процедурам посредством гражданского руководителя переносится на все ведомство в целом.

Тут перечислены лишь несколько основных аргументов в пользу установления демократического гражданского контроля над силовыми ведомствами. Однако их достаточно для того, чтобы серьезно задуматься над реформой системы управления сектором национальной безопасности в Беларуси. По этому пути уже идут соседние страны. С разной скоростью, но идут.

К 2020 году в Украине минобороны возглавит гражданский министр. А МВД этой страны уже возглавляет. Кстати, и в России уже 11 лет минобороны возглавляют управленцы не из числа кадровых военных. Бывший министр Анатолий Сердюков по образованию работник торговли. А инженер-строитель Сергей Шойгу даже не проходил срочную военную службу.