Соболенко нанесла поражение Марии в первом поединке матча Беларусь – Германия

10 февраля в Минске начался четвертьфинальный матч Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных.

На этот раз сборной Беларуси противостоит команда Германии. Первыми на корт вышли Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) и Татьяна Мария (58).

Белоруска отдала немке первый сет в самой концовке, зато второй выиграла «в одну калитку» за 19 минут. В решающем же поначалу шла упорнейшая борьба в каждом гейме. Марии удалось сходу взять подачу Соболенко. Однако Арина тут же сделала обратный брейк. А в четвертом гейме наша соотечественница, уступая 15:40, вновь оставила соперницу с носом.

Этот эпизод оказался ключевым в поединке. Немка еще сопротивлялась, но белоруска без особых треволнений сохранила и приумножила свое преимущество – 4:6, 6:1, 6:2.

Таким образом, Беларусь повела в счете в матче с Германией – 1:0. Следующими на корт выйдут Александра Саснович (46) и Антония Лоттнер (149).