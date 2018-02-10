Домрачева: ветер и холод помешали показать более высокий результат

Дарья Домрачева заняла 9 место в спринтерской гонке биатлонисток на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Немка Лаура Дальмайер стала первой, «серебро» завоевала норвежка Марте Ульсбю, «бронза» у чешки Вероники Витковой.

Дарья Домрачева допустила 2 (1+1) промаха и проиграла в итоге победительнице 46 секунд.

– Результат, конечно, не тот, что ожидала. Настраивалась на большее, – сказала после гонки Домрачева. – Но результат уже есть. Может быть, ветер и холод стали отвлекающими моментами. Теперь важно сделать правильные выводы. А что касается дистанции, хода по лыжне, чувствовала себя хорошо.

Девятое место оставляет неплохие шансы на гонку преследования, которая состоится в понедельник.