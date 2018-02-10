Откуда родом топ-50 белорусских чиновников. Инфографика

Александр Лукашенко объявил 2018-й Годом малой родины и предложил отдать долг этому «клочку земли». TUT.BY составил карту «малых родин» белорусов, занимающих высокие посты, и посмотрел, на каких «клочках земли» в этом году стоит ждать изменений к лучшему.

Объявляя 2018-й Годом малой родины, Лукашенко подчеркнул, что пришло время каждому вспомнить о своих корнях.

— Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой — кто как может и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли.

Лукашенко родился в Копыси, а вырос в Александрии, здесь стоит восстановленная родительская хата президента. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Идею возродить малую родину Лукашенко озвучивает не в первый раз. Еще два года назад на Всебелорусском собрании он рассказал, что рассчитывает на «видных людей» при поддержке неперспективных деревень:

— Таких как Кобяков (премьер-министр. — Прим. TUT.BY) и Мясникович (экс-премьер, спикер Совета Республики), к примеру. Кобяков — москвич, ему проще. А у Мясниковича есть деревенька своя. Ну найдет он друга-бизнесмена: «Слушай, помоги, вот деревня, что-то мы тут создадим».

В пример в верхах уже не раз приводили Копысь — городской поселок, где родился Александр Лукашенко. В правительстве даже выбрали деревни будущего, которые будут выглядеть «как Копысь».

— Примерно как Копысь, как Жемчужный, агрогородок в Вертелишках — они за базу взяты. Глава государства какую в Копыси ставил задачу? Максимально использовать здания, строения, историю этой местности. Минстройархитектуры примерно уже наработали: какие должны быть здания, как озеленить, если будет бассейн, школа — как максимально увязать в один комплекс, чтобы не думали потом, как содержать, — рассказывал вице-премьер Михаил Русый. Сам он, кстати, родился в деревне Воронино Житковичского района Гомельской области.

Однако не все «малые родины» белорусских чиновников малые. Из топ-50 высоких руководителей (премьер, вице-премьеры, главы министерств и комитетов, Верховного и Конституционного судов, руководство Администрации президента) — 20 человек родились в городах.

Первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, министр финансов Владимир Амарин, министр культуры Юрий Бондарь, министр спорта Александр Шамко, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало — минчане. Второй город, который дал стране больше всего действующих высоких руководителей, — Гродно. Оттуда родом генпрокурор Александр Конюк, министр здравоохранения Валерий Малашко, министр юстиции Олег Слижевский.

Пятеро родились в России, двое — в Украине.

Кстати, то, что большинство в верхах — могилевские, — миф. В Могилеве и области родились всего 6 человек. Если внимательно рассмотреть карту мест рождения топ-50 белорусских чиновников, оказывается, их малые родины равномерно распределены по стране.

«Коля Лукашенко приезжал к нам с одноклассниками на велосипедах. Милиция все дороги перекрывала»