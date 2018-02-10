«Белорусы – нация без общего прошлого. Это большая проблема, чем нынешние конфликты»

Валерий Карбалевич высказался в колонке на сайте «Радыё Свабода» о расколе белорусского общества.

– Оппозиция и демократическая общественность готовятся торжественно отметить 100-летие образования БНР. Власти планируют на государственном уровне отметить 100-летие комсомола. Это очень наглядная иллюстрация политического, идеологического, мировоззренческого раскола белорусского общества.

Это не просто празднование различных исторических дат. Это принципиально разное представление о том, как формировать белорусский идентичность.

…Прошлое раскалывает белорусское общество, пожалуй, не меньше, чем современность. Белорусы - это нация без общего прошлого. И это, может, большая проблема, чем какие-то нынешние текущие конфликтные вопросы.

Карбалевич пошутил над Давыдько