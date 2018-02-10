Малишевский: «Надо уже переходить на принудительную подписку по интернету»

Лайфхаки, как отказаться от подписки на госиздания.

Писательница и эксперт в сфере образования Евгения Пастернак предложила новому главному редактору газеты «СБ. Беларусь сегодня» положить конец принудительной подписке на его издание.

Отреагирует ли на обращение новый руководитель издания и как в нынешних условиях можно противостоять принудительной подписке, обсуждаем с экспертами «Завтра твоей страны».

Блогер, антижурналист Виктор Малишевский предполагает, что прежний редактор «СБ» Павел Якубович не касался вопросов обязательной подписки на газету сотрудников госучреждений.

— Думаю, что идеологические отделы рай-облисполкомов и так далее выполняли указания вышестоящих идеологических работников. Знали, что формально нужно выполнить свои обязанности — подписать на «главную газету страны» как можно больше человек, — говорит эксперт.

Виктор Малишевский

По мнению Малишевского, если бы у Якубовича были рычаги для того, чтобы влиять на подписку, тираж «СБ» был бы намного выше. Кстати, на сайте sb.by сообщается, что тираж газеты составляет более 400 тысяч экземпляров.

— Надо уже переходить на принудительную подписку по интернету. За этим будущее. Все школы и госучреждения обязать сделать стартовой страницей сайт газеты «Беларусь сегодня», — смеется блогер. — Можно начать с идеологов. Если они установят стартовые странички Совбелии, мы узнаем, сколько в стране идеологов.

И уже всерьез Виктор Малишевский предлагает «СБ» потратить деньги, которые издание получает из бюджета, на подписку малоимущих и учителей.

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