Дети отбили снежную горку у коммунальщиков. Они закидали трактор снежками

Жители Санкт-Петербурга смогли отстоять снежную горку в Овсянниковском саду, которую пытались снести трактором. На защиту горки встали дети, которые закидали трактор снежками.

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Местный житель Павел Безумов рассказал «Медузе», что горку в сквере возвели активисты из группы «Центральный район за комфортную среду обитания». Через несколько дней, по его словам, представители «СПП Центральное» (принадлежащее городу предприятие отвечает за зеленые насаждения в историческом центре) попытались уничтожить горку.

Коммунальщики привезли в сад трактор, который и должен был снести сооружение. Но дети и их родители отказались уходить. «Дети быстро сориентировались и стали закидывать бульдозер снежками, грозить водителю кулачками», — рассказал Безумов.

По его словам, начальник участка, которая сопровождала трактор, «требовала прекратить безобразие» и дать снести горку. У нее ничего не получилось: трактор в итоге уехал.

Безумов пояснил, что активисты несколько лет просили администрацию района установить в парке деревянные горки, которые были там в 90-е, но это ни к чему не приводило. Попытку сноса самодельной горки в «СПП Центральное» объяснили жалобой на неубранный снег и тем, что кто-то получил травму, ударившись о постамент в двух метрах от нее.

9 февраля в сообществе «Центральный район…» появился призыв собраться на выходных и построить горку «еще выше и круче».